Lillestrøm utklasset Tromsø - tilbake på opprykksplass

Sterk oppvisning av opprykksjagende kanarifugler mot Obosligaens topplag.

LILLESTRØM - TROMSØ 3-0:



Med en overbevisende sterk tremålsseier hjemme mot Tromsø er Lillestrøm et langt steg nærmere opprykk tilbake til Eliteserien.

Fredrik Krogstad scoret to ganger tidlig i oppgjøret, før nykommeren Tryggvi Haraldsson økte ledelsen ytterligere like etter pausen på Åråsen.

For med Sogndals 1-1 borte mot LSK-rivalen Strømmen, er Geir Bakkes kanarifugler nå tilbake på direkte opprykksplass, til tross for forrige rundes arbeidsuhell mot Raufoss.

Lillestrøm har i tillegg en kamp til gode på alle de andre konkurentene i opprykkstrida.

Førstkommende onsdag venter nettopp Sogndal på bortebane for romerikingene. Heller ikke fjerdeplasserte Ranheim maktet å få med seg en seier søndag. Borte mot sisteplasserte Øygarden fikk trønderne bare med seg 0-0.

Fantastisk åpning



Starten på rundens toppoppgjøret i Obosligaen artet seg bortimot perfekt for hjemmelaget på Åråsen.

Etter bare åtte minutter sendte Fredrik Krogstad LSK i føringen. Midtbaneprofilen ordnet 1-0 med et flott skudd i det lengste hjørnet bak TIL-keeper Jacob Karlstrøm.

Og før kvarteret var spilt hadde sammen mann doblet ledelsen på straffe. Lars Sætra handset i eget felt og dommer Svein Tore Sinnes var aldri i tvil.

Straffesparket fra Krogstad ble sendt lavt og midt i målet til bortelaget, mens Karlstrøm kastet seg mot sitt høyre hjørne.

Etter pangstarten begynte Lillestrøm å legge seg mer bakpå, og det var tromsøværingene som styrte det meste av spillet ut omgangen.

Fikk svar på oppfordring



I et intervju med MAX etterlystye tomålshelten Krogstad at LSK måtte være mer offensive og heller jage mål nummer tre og fire. Etter 25-åringens intervju gikk det troll i ord for vertene.

Bare tre minutter etter sidebyttet løp Tryggvi Haraldsson ifra hele Tromsø-forsvaret på en overgang og avsluttet via keeper og stolpen til 3-0.

Gjestene fra nord kom seg til en stor sjanse nesten umiddelbart etterpå. Eric Kitolano forsøkte som Haraldsson å løfte avslutningen over keeper.

Men Mads Hedenstad Christiansen fikk slått ballen rett oppover i lufta, før Kitolano fikk frispark imot seg for et høyt spark mot Aleksander Melgalvis på det neste forsøket.

TIL greide aldri å reise seg i høstværet på Åråsen. Gaute Helstrups tabelltoppende spillere røk på sesongens femte tap, og har nå henholdsvis fire og fem poeng ned til LSK og Sogndal.