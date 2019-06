Linda Medalen om de beste lagene i VM: - Ekstremt tekniske

Det norske landslagsikonet ser en klar ferdighetsmessig endring sammenlignet med da hun var aktiv på landslaget.

NICE (Nettavisen): Medalen var en stor profil i løpet av sin tolv år lange karriere på det norske landslaget fra 1987 til 1999.

Kun fire spillere har flere landskamper under beltet enn spissen som også scoret 64 mål for Norge, kun to færre enn Marianne Pettersen som er mestscorende gjennom tidene på kvinnelandslaget.

Det er nå ti år siden Medalen, med 152 landskamper, ga seg for Norge, men hun følger fortsatt landslaget tett som tilskuer.

Etter at samtlige lag i Frankrike nå har unnagjort en gruppespillkamp, sier 53-åringen at hun ser en klar teknisk forbedring hos spillerne sammenlignet med tidligere.

Og på spørsmål om viktigheten av Caroline Graham Hansen for Norge, dreier den tidligere landslagsspissen etter hvert inn på det tekniske nivået hos de beste spillerne i Frankrike.

- Det er veldig viktig å ha noen med ekstreme ferdigheter. Jeg tenkte på det da jeg fulgte med. De beste lagene er ekstremt tekniske. Det er ikke ballbehandlingene det skorter på, for der er de absolutt på høyde, forteller hun og fortsetter.

- Jeg ser fortsatt litt variasjon, men gjennomsnittlig er den høyere på hver enkelt spiller. Og det skaper bedre tid, så det er klart det har mye å si.

64: Linda Medalen scoret 64 mål i løpet av sin 12 år lange karriere på landslaget. Her fra en kamp mot England. Foto: Helge Hansen (NTB scanpix)

- Tror Norge kan nedkjempe Frankrike

Etter at fotball- og landslagskarrieren ble lagt på hylla, er det nå en mer dagligdags jobb som fyller hverdagen til Medalen.

Hun skal i utgangspunktet jobbe når Norge møter Frankrike klokken 21.00 onsdag kveld, men sier hun har planer om å legge inn taktiske pauser for å få med seg dramaet fra en fullsatt Allianz Riviera i franske Nice.

PROFIL: Linda Medalen var en stor profil på det norske kvinnelandslaget i fotball. Nå er hun blant annet aktiv i Asker Høyre. Foto: Høyre

- Jeg håper Norge trykker til med et godt press og ikke gir dem for mye tid og rom. Jeg har stort håp om at de kan nedkjempe Frankrike, forteller hun og påpeker at hun ble imponert over hvor fort det gikk da det norske laget først bestemte seg for å angripe i 3-0-seieren mot Nigeria.

Medalen pustes i nakken av Isabell Herlovsen på NFFs adelskalender. Herlovsen, som er ventet å starte på topp med Caroline Graham Hansen onsdag, har nå 60 landslagsmål.

Det er bare fire mål opp til Medalen, og seks opp til Marianne Pettersen som er mestscorende gjennom tidene.

Medalen påpeker at det ikke er enkelt å bøtte inn mål i mesterskap, men hun er ikke bekymret for at sin annenplass på adelskalenderen skal ryke for Herlovsen.

- Rekorder er til for å slås, forteller hun med et smil, og legger til at hun fant det gledelig at det virker som Martin Sjögrens mannskap består av flere spillere enn bare Herlovsen som kan score mål.

MÅLFARLIG: Isabell Herlovsen er en svært viktig brikke offensivt for Norge. Foto: Stian Lysberg Solum (NTB scanpix)

Lyon-delegasjon

En stor stamme i det franske laget som venter Norge, er spillere fra Ada Hegerbergs klubb Lyon.

Mot Nigeria var både Sarah Bouhaddi (keeper), Griedge Mbock Bathy (midtstopper), Wendie Renard (midtstopper), Amel Majri (venstreback), Amandine Henry (sentral midtbane), Delphine Cascarino (kant) og Eugénie Le Sommer (kant/spiss) med fra start, men franske medier har i opptakten til onsdagens kamp meldt om at hele seks av Lyon-spillerne sliter med småskader.

Det er ikke noe den norske leiren bruker nevneverdig med energi på.

– Det der tar vi med en klype salt, for å være ærlig. Det er spillere som er i god fysisk form, det er jeg sikker på. De samler sikkert bare overskudd, sier Guro Reiten til NTB og fortsetter:

– De har også hatt en dag mer enn oss mellom kampene.

Avspark ved den franske rivieraen er klokken 21.00. Kampen kan ses på NRK eller følges i vårt Nettavisens livesenter.