Lindelöf signerte ny Manchester United-kontrakt

Forlenger med Premier League-klubben.

Den svenske midtstopperen Victor Lindelöf har forlenget sin kontrakt med Manchester United. Den nye avtalen gjelder fram til 2024, men United har også sikret seg en opsjon på å forlenge kontrakten med ytterligere et år.

Det bekrefter klubben selv onsdag ettermiddag.

Han blir dermed den andre spilleren som i løpet av kort tid signerer en ny avtale med klubben. Nylig gjorde keeperhelt David De Gea det samme.

- Takknemlig



Lindelöf ble hentet fra Benfica i Portugal i 2017 og har så langt spilt 74 kamper for klubben.

- Siden jeg ankom denne klubben har jeg følt meg hjemme. Jeg har vokst betraktelig både som spiller og person i løpet av de to siste årene og jeg er takknemlig overfor alle i klubben for den støtten jeg har fått, sier Lindelöf i en pressemelding.

- Jeg elsker å spille fotball og nå er målet mitt å hjelpe laget med å vinne trofeer og betale tilbake den utrolige støtten vi får av fansen, sier svensken.

Manager Ole Gunnar Solskjær sier han er fornøyd med å få på plass en ny brikke i sine langtidsplaner for Manchester-klubben.

- Jeg er utrolig glad for at han har fornyet avtalen med Manchester United. Vi ser alle fram imot å jobbe sammen for å gi klubben suksess og få United tilbake der klubben hører hjemme, sier nordmannen i en pressemelding.

- Victor har etablert seg her og han har blitt en utrolig viktig del av laget vårt. Han gir oss ro på banen og jeg kan se at han er bestemt på å hjelpe klubben mot suksess.

- Kan bli bedre



United har ikke løftet ligatrofeet i Premier League siden 2013.

- Jeg vet at alle i klubben deler de samme målene og vi skal gi alt for å få Manchester United tilbake der klubben skal være, sier Lindelöf.

- Jeg er fortsatt ung og kan fortsatt bli bedre ved hjelp fra manageren og trenerstaben. Jeg tror at kun gode ting er i vente for denne klubben, sier han videre.

United fikk en tøff start på sesongen med kun én seier på de fire første ligakampene, men forrige helg ble det en etterlengtet opptur med seier over Leicester.