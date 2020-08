Lindelöf stoppet vesketyv i Sverige

En kvinne i 90-årene ble forsøkt frastjålet veska si. Da dukket Uniteds svenske midtstopper opp.

Det skriver svenske Aftonbladet mandag kveld.

Victor Lindelöf nyter for øyeblikket ferie i sitt kjære hjemland Sverige, men fikk plutselig en liten sprint-økt da han var ute sammen med sin kone i Västerås.

Da en vesketyv slo til mot en kvinne i 90-årene mandag formiddag, skal United-stjernen nemlig blitt den store helten.

Les også: Taus Harry Maguire forlot rettsmøte - får reise hjem før ny runde

- Holdt tyven nede i fem minutter

Den eldre kvinnen skal ha vært ute i Västerås sentrum med rullator da en syklende mann rykket til seg veska som kvinnen hadde i en kurv.

Les også: Rakitić feiret Sevillas Europa League-seier med å bade på TV: Barça-ledelsen reagerer

Avisen siterer svensk politi som skriver følgende om hendelsen:

- En mann som befant seg i nærheten skal ha sprunget etter den mistenkte gjerningspersonen, fanget ham og holdt ham til politiet ankom åstedet.

I nesten fem minutter skal den mistenkte ha blitt holdt fast, da politiet ankom åstedet.

På ferie i hjemlandet sammen med sin kone

Og ifølge avisens opplysninger er altså denne mannen Victor Nilsson Lindelöf, som på det tidspunktet var ute med sin kone, Maja, som også skal ha vært vitne til den heroiske innsatsen.

DRAMA PÅ FERIE: Victor Lindelöf var ute sammen med sin kone da tyveriet skjedde. Foto: Paul Ellis (AFP)



- Politiet ønsker å benytte anledningen og takke vitnet for et raskt og lurt inngrep for å innhente tilbake personens personlige eiendeler, skriver politiet videre.

Mannen som utførte det mislykkede tyveriet skal nå være mistenkt for grovt tyveri og mindre bruk av narkotika.