Lindelöf takker Solskjær for støtten etter sønnens dramatisk fødsel: - Jeg er veldig takknemlig

Den svenske midtstopperen hadde en tøff tid da sønnen Ted Louie kom til verden under dramatiske omstendigheter. Nå takker han sin norske manager for støtten.

I mars ble Lindelöf og kona Maja foreldre for første gang, men det skjedde ikke uten dramatikk.

Fosteret sluttet å følge de normale vekstkurvene, og det ble besluttet å sette i gang fødselen over tre uker for tidlig.

I et intervju med Aftonbladet forteller den svenske United-profilen nå om den svært krevende tiden utenfor banen.

- Jeg ville være det trygge punktet for Maja, en skulder hun kunne lene seg på. Samtidig var jeg også veldig stresset og urolig. Det var en veldig tøff tid, det skal jeg ikke lyve om. Hun var redd og lei seg, og visste ikke hva som skulle skje. Det var det første barnet vårt også, så vi hadde ingen kunnskap. Og så fikk vi vite at alt ikke sto bra til, det er klart vi ble redde, sier Lindelöf til Aftonbladet.

Han beskriver perioden som veldig tøff med veldig mange følelser.

- Jeg ville ikke vise henne hvor urolig jeg var, det måtte jeg holde for meg selv. Men det gikk bra, han kom ut, forteller han om sønnen Ted Louie.

- Veldig takknemlig

Lindelöf er samtidig åpen om at han satte stor pris på støtten han fikk av sin norske manager Ole Gunnar Solskjær.

Selv om fødselen skjedde midt i en hektisk United-periode viste Solskjær empati og lot Lindelöf prioritere sønnen.

- Alt man ville var å være sammen med han. Men jeg fikk en dag fri, og jeg må takke Ole for at han var så forståelsesfull. Ted Louie var veldig svak da han kom ut, mer enn tre uker for tidlig. Vi dro inn og ut av sykehuset, så alt sammen var ganske stressende. Til og med en vanlig rutinekontroll ble verdens største greie for oss, men Ole ga meg litt ekstra tid, og det er jeg veldig takknemlig for, sier Lindelöf.

- Ble irritert



Samtidig som situasjonen på hjemmebane var tøff og følelsesladet, ble det bråk i Sverige da svenske aviser publiserte påstander om at Lindelöf trakk seg fra landslagstroppen på grunn av at kompisen John Guidetti ikke ble tatt ut.

Han forteller i intervjuet at han ble sint og oppgitt på grunn av belastningen dette ga familien i en allerede krevende tid.

- Dette var en tid da vi bare ville være i vår egen boble, og så kom det ut noe slik. Broren min ringte og fortalte hva som sto, da ble jeg irritert. Alle skrev om det, alle snakket om det, men egentlig visste man ikke noenting. Det handlet om personlige saker, vi ville ikke dele det med hele Sverige. Jeg kommer aldri til å forstå hvorfor man skulle grave i det, de visste at hun var gravid, forteller han.

I dag er Ted Louie åtte måneder. Og ifølge pappa Victor går alt så mye bedre.

- Han har det veldig bra, er glad og veldig rolig. Han sover bra, spiser bra. Vi har vært heldige.

Vant den svenske gullballen

Lindelöf er denne sesongen blitt en av Solskjærs viktigste spillere og har startet 11 av 12 serierunder i Premier League så langt.

United ligger foreløpig på syvendeplass når en snau tredjedel av sesongen er ferdigspilt.

Lindelöf ble for andre år på rad kåret til årets spiller i svensk fotball under fotballgallaen i Stockholm mandag.

Lindelöf forbereder seg til viktige EM-kvalifiseringskamper med landslaget og var ikke til stede i Stockholm. I stedet takket han for prisen på link fra det svenske lagets base på Kypros, skriver NTB.

- Dette betyr veldig mye for meg. Jeg er takknemlig over å kunne stå her og ta imot prisen, sa han.

