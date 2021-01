Marius Lindvik ble operert for tannverk på nyttårsaften og er stadig på sykehuset i Innsbruck. Det gjør at hoppuka mest sannsynlig er over for 22-åringen.

Det får NRK opplyst av landslagstrener Alexander Stöckl lørdag formiddag. Helgens konkurranse i Innsbruck går dermed uten Norges bestemann fra hoppuka for et år siden. Stöckl mener det også er lite sannsynlig at Lindvik kan stille til start til avslutningsrennet i Bischofshofen 6. januar. Lindvik lå best an i sammendraget av de norske etter åpningsrennet i Oberstdorf, men stilte ikke til start i Garmisch som følge av operasjonen på en betent visdomstann. (©NTB)

