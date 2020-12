Lindvik på annenplass i Oberstdorf etter 1. omgang – Johansson mislyktes totalt

Marius Lindvik er nummer to etter første omgang av hoppukeåpningen i Oberstdorf. For Robert Johansson ble hoppukeåpningen et mareritt.

Det var svært tunge forhold da de aller beste satte utfor. Flere store profiler landet av den grunn langt opp i bakken, og flere fikk hoppuka ødelagt. Verdenscuptreer Robert Johansson var blant dem. Han kom ikke til finaleomgangen etter 115,5 meter. - Dette er jo litt katastrofe for Robert Johansson som ligger på tredjeplass i verdenscupen, utbrøt NRK-kommentator Christian Nilssen etter Johanssons skuffende hopp. - Kjedelig og skuffende, rett og slett, oppsummerte Johansson selv etter hoppet. Halvor Egner Granerud lyktes best av dem som hoppet mot slutten av første omgang. 122 meter gir niendeplass foran finaleomgangen. Marius Lindvik var det store norske navnet i fjorårets hoppuke. Da vant Rælingen-gutten to renn og kjempet om sammenlagtseieren. I vinter har han ikke klart å følge opp, men tirsdag fikk 22-åringen til et meget godt førstehopp på 126,5 meter. Det gir annenplass foran finaleomgangen. Også Daniel-André Tande er klar for andreomgang. 124 meter holdt til 21.-plass etter første omgang. For Robert Johansson endte åpningsrennet helsvart. Søre Ål-hopperen fikk opp bare 115,5 meter og var et stykke unna å kvalifisere seg for finaleomgangen. Nedtur ble det også for Johann André Forfang. Tromsøværingen måtte nøye seg med 118 meter i Schattenbergbakken. Det holdt ikke til en plass blant de 30 som får hoppe finaleomgangen. Hoppukedebuten endte heller ikke med noen sportslig opptur for Sander Vossan Eriksen. 20-åringen landet på 111,5 meter og må se finaleomgangen fra sidelinjen. (©NTB) Reklame Uniteds viktigste spiller har gitt dem et problem Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt. Her kan du enkelt bidra med din mening. Skriv ditt leserbrev her