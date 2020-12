Lindvik står over VM. Holdt hjemreisen hemmelig

Marius Lindvik (22) kom på pallen i forrige verdenscuprenn, men noen dager senere gikk han til landslagstrener Alexander Stöckl med en tung beskjed.

Torsdag ettermiddag starter VM i skiflyging med kvalifisering Planica. Norge stiller som favoritter i både lagkonkurransen og den individuelle konkurransen etter en drømmestart på sesongen.

Halvor Egner Granerud leder verdenscupen sammenlagt og i forrige verdenscuprenn stod det kun nordmenn på pallen. Én av dem var 22 år gamle Lindvik.

Den norske landslagshopperen har dermed blitt sett på som en naturlig kandidat til å kunne kjempe om VM-medaljer når mesterskapet nå starter i Slovenia.

Men slik blir det ikke.

Torsdag kom meldingen om at Lindvik har reist hjem til Norge.

Til Nettavisen forklarer landslagstrener Alexander Stöckl at det skjedde etter at 22-åringen tok en prat med ham tidligere i uken.

Lindvik var redd og delte sin bekymring med treneren.

- Marius kom til meg for noen dager siden. Han kom til meg og sa at han ikke følte seg hundre prosent mentalt klar til å sette utfor bakken her i Planica. Det må jeg si er en veldig voksen avgjørelse, det å innrømme det. Det er lurt, hvis ikke blir det farlig, sier Stöckl.

Se video av da Lindvik falt i Planica i 2019!

Sendt hjem i skjul



Landslagsledelsen valgte å ta grep da Lindvik fortalte at han ikke turte å sette utfor skiflygingsbakken hvor det kan hoppes en kvart kilometer.

Stöckl avslører at de satte Lindvik på et fly hjem til Norge og at de valgte å holde det hemmelig.

- Vi valgte å sende ham hjem i det stille. Det er ikke mange som har fått det med seg, sier Norges landslagstrener.

Stöckl forklarer at de valgte å gjøre det i skjul for at Lindvik skulle få fred og ro til å kunne forberede seg optimalt til de neste rennene som kommer senere i vinter.

- Derfor har vi ikke involvert noen i denne prosessen, sier Stöckl.

Stygt fall i 2019

Lindvik sier i en pressemelding at han føler hoppingen og selvtilliten ikke er god nok til å hoppe skiflyging for øyeblikket. 22-åringen ønsker ikke å gi noen ytterligere kommentarer om avgjørelsen.

Stöckl antyder at noe av grunnen til Lindviks bekymring skyldes hopperens møte med mammutbakken i Planica i 2019. Da falt Lindvik stygt i sitt første hopp.

- Han har en negativ opplevelse fra 2019, sier Stöckl.

Se video av fallet øverst i artikkelen!

I tillegg mener østerrikeren at Lindvik ikke har fått til nok antall stabilt gode hopp som ville gitt ham selvtilliten han trenger.

- Setter en støkk i hvem som helst



Lagkamerat Johann André Forfang har selv opplevd å falle i en skiflygingsbakke og viser stor forståelse for at Lindvik har tatt valget han nå har gjort.

- Jeg skjønner Marius veldig godt. Han har ikke hatt helt selvtillit i hoppingen sin. Hvis man skal sette utfor Planica uten å være trygg i det man driver med, så er det en ganske jævlig følelse. Man vil ha kontroll på tingene dine og at man vet at dersom man gjør det riktige, så skal det gå fint. Når han ikke er helt trygg på tingene han gjør om dagen, så står det respekt av valget han tar. Det var det riktige for ham, sier Forfang til Nettavisen.

Han legger ikke skjul på at et fall i 120 kilometer i timen merkes både fysisk og mentalt.

- Det setter en støkk i hvem som helst, forteller Forfang.

- Hastigheten er mye større og det utgjør en vesentlig forskjell når man ruller rundt nedover på isen. Det er den store hastighetsforskjellen som gjør det spesielt å ramle i skiflyging. Så har man litt mer nerver og man vil ikke at sånt skal skje, forklarer Forfang.

Landslagstrener Stöckl sier at de har stor respekt for valget til Lindvik og at de setter pris på at han er ærlig.

- Han sier at han ikke tør for øyeblikket, at han ikke er mentalt nok forberedt. Han velger å dra hjem og forberede seg til det neste store som kommer, forteller Stöckl.

Det betyr at Lindvik trolig blir å se i Engelberg og Hoppuka om noen uker. For de andre hopperne på det norske laget blir det nå VM i skiflyging som starter med kvalik torsdag klokken 16.

