Lindvik står over VM i skiflyging – har reist hjem til Norge

Marius Lindvik har valgt å stå over VM i skiflyging i Planica etter en ujevn start på sesongen.

– Det har vært en tøff start på sesongen for min del både fysisk og mentalt. Det har vært en stor belastning mentalt og selvtilliten i hoppingen har ikke vært til stede, sier Marius Lindvik i en pressemelding.

Lindvik ble nummer tre i det siste verdenscuprennet i Russland sist helg. Likevel sliter han med selvtilliten i bakken.

– Jeg har jobbet hardt for å få tilbake selvtilliten i hoppingen og føler jeg er på riktig vei. Jeg måtte være ærlig med meg selv og for øyeblikket så føler jeg at hoppingen og selvtilliten ikke er bra nok til å hoppe skiflyging, sier Lindvik.

Landslagstrener Alexander Stöckl har respekt for avgjørelsen til eleven.

– Jeg har full respekt for at en utøver velger å stå over skiflyging. Det er ganske krevende, og alle vet at det er en viss fare knyttet til det å fly på ski. Du må være mentalt klar til å sette utfor. Jeg har stor respekt for at Marius våger å si ifra. Vi støtter han 100 prosent i avgjørelsen, sier landslagssjef Alexander Stöckl.

Kvalifiseringen til årets VM starter senere torsdag.

