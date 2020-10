Lineker beklager: - Jeg skjønte ikke hvorfor folk så stygt på meg

Gary Lineker stemples som en hykler i britiske tabloidaviser. Nå beklager han.

Den engelske fotballegenden og TV-personligheten Gary Lineker er en ivrig samfunnsdebattant og har kastet seg inn i flere debatter om myndighetenes og folkets håndtering av viruspandemien.

VM-helten fra 1986 tvitret blant annet i april at han mener det ikke engang burde være en debatt om hvorvidt britene skal bruke munnbind i det offentlige rom.

Han gjentok budskapet da det ble innført påbud om bruk av munnbind i alle innendørs butikker i England i juli.

Beklager

Nå har imidlertid 59-åringen sett seg nødt til å beklage etter at han ble fotografert i en Marks & Spencer-butikk uten munnbind.

De britiske tabloidavisene har naturligvis kastet seg over saken. The Mirror har snakket med en av de som var i butikken.

- Det er hykleri på et eget nivå. Han tvitret til og med et bilde av at han hadde på seg maske foran den butikken nylig og ba folk ta på seg munnbind. Jeg hadde ikke brydd med så mye hvis det var noen andre, men det er frustrerende når det er noen som tror de er moralens vokter, sier vedkommende.

Selv la Lineker ut følgende beklagelse på Twitter:

- På mine eldre dager gikk jeg inn i en butikk og glemte å ta på meg maske. Jeg lurte på hvorfor folk så så stygt på meg. Jeg innså det etter noen minutter og fortet meg å ta den på. Føltes grusomt og pinlig. Jeg beklager til de som var til stede.

Strålende karriere

Lineker er kanskje mest kjent som toppscoreren i VM i 1986. Han startet seniorkarrieren i moderklubben Leicester, før ferden gikk videre til Everton, Barcelona og Tottenham.

Han fotballavsluttet karrieren med et to år langt opphold i japanske Nagoya Grampus Eight mellom 1992 og 1994.

Etter at fotballskoene ble lagt på hylla, har Lineker vært blant Englands mest innflytelsesrike mediepersonligheter, blant annet som programleder i BBC-programmet Match of the day.