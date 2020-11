Lineker hyller målkongen Ramos

Sergio Ramos tok seg inn i 100-klubben i Real Madrid med en scoring i mesterligamøtet mot Inter tirsdag. Gary Lineker er mektig imponert.

Lineker var på sin tid en av verdens beste angrepsspillere. Han tvitret sin hyllest etter Ramos-målet tirsdag.

– For en prestasjon av Sergio Ramos. Han har nå 100 mål for Real Madrid. Udiskutabelt en av de beste spillerne i historien. Vanskelig å se for seg noen bedre enn ham i hans posisjon, skrev Lineker på Twitter.

Ramos svarte ved å tvitre: – Takk for disse ordene. De betyr mye fordi de kommer fra deg.

55 av Real-målene til Ramos er kommet på headinger, 21 på straffespark, to frispark og 22 etter åpent spill, ifølge Marca.

Ved siden av 100 for Real, er Ramos oppe i 23 scoringer for det spanske landslaget.

Dette gjør ham en av historiens aller mest målfarlige forsvarsspillere.

(©NTB)