Linköping tilbake med seier etter 24 smittetilfeller

Jonas Holøs er fortsatt ikke klar for spill, men lagkameratene i Linköping var tirsdag tilbake i kamp og vendte til 2-1-seier over Skellefteå i siste periode.

Hele 24 personer i SHL-klubbens spillerstall og støtteapparat har vært virussmittet. Tirsdag spilte klubben kamp for første gang på 24 dager.

Holøs var den første som fikk konstatert koronasmitte. Han fikk symptomer etter lagets forrige kamp mot Skellefteå 17. oktober og ble testet. Nordmannen fikk en hard tørn med covid-19 og er fortsatt ikke tilstrekkelig restituert til å spille. Alle lagkameratene er derimot klarert for spill, og de avgjorde med to scoringer i siste periode da nettopp Skellefteå ble slått i lagets comeback. Jonas Junland ble matchvinner.

– Det var gøy å se at vi fortsatt kan spille hockey, sa han.

Junland er en blant dem som har vært syk.

– Jeg ville trodd det var forkjølelse om det ikke var for at jeg visste at det var smitte i laget. De fleste av oss har greid oss uforskammet bra, sa Junland.

