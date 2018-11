Linnes scoret, men seieren glapp

Martin Linnes sendte Galatasaray opp i 2-0-ledelse i byderbyet mot Fenerbahçe fredag, men to raske bortemål gjorde at både seieren og tabelltoppen glapp.

Etter å ha slitt benken i de fleste seriekampene denne sesongen, men vært fast inventar i mesterligaen, har Linnes startet på høyreback i de to siste kampene. Lenge så han ut til å skulle bidra til en stor opptur med seier over rivalen og tabelltopp iallfall over natta.

Ryan Donk scoret ledermålet etter en drøy halvtime, og snaut fire minutter ut i annen omgang doblet Linnes ledelsen.

Hjemmepublikum på Ali Sami Yen stadion gledet seg, men det skulle ta brått slutt. Fenerbahçe har slitt tungt denne sesongen og befinner seg i bunnsjiktet, men det er mye kvalitet i laget, og gjestene slo hardt tilbake. I det 66. minutt reduserte Mathieu Valbuena på straffespark, og seks minutter senere utlignet Jailson på pasning fra Valbuena.

Flere mål ble det ikke, og Galatasaray er poenget bak serieleder Basaksehir med en kamp mer spilt. Kasimpasa og Besiktas er henholdsvis ett og to poeng bak og kan gå forbi i løpet av helgen.

Tirsdag spiller Galatasaray borte mot Schalke i mesterligaen.

(©NTB)

Mest sett siste uken