Lionel Messi bekrefter at han blir værende i Barcelona denne sesongen for å unngå rettssak

Lionel Messi har snudd og blir værende i Barcelona for å unngå en rettssak mot klubben han har spilt for i hele sin karriere. Han vil imidlertid fortsatt dra.

Etter en skuffende og tittelløs sesong, som ble avsluttet med et pinlig 2-8-tap for Bayern München i mesterligaens kvartfinale, slapp Messi bomben om at han ville forlate Barcelona. Argentineren har vært i klubben hele sin karriere.

Overfor Goal.com bekrefter Messi i et eksklusivt intervju at han blir værende i Barcelona denne sesongen for å unngå en rettssak mot klubben i sitt hjerte.

– Jeg var sikker på at jeg kunne forlate klubben gratis i sommer, for presidenten har alltid sagt at jeg kan gjøre det ved sesongslutt, sier Messi.

Klausulen i kontrakten hans sier imidlertid at han må si fra innen 10. juni for å gå gratis. Dette står Barcelona fast ved selv om årets sesong ble utsatt på grunn av koronaviruset.

– På grunn av det vil jeg fortsette i klubben. Nå spiller jeg i klubben fordi presidenten sa at den eneste måten jeg kan forlate klubben på er at utkjøpsklausulen på 700 millioner euro betales, og det er umulig, sier Messi.

Familien brast ut i gråt

Han gjør det klart at en rettssak for å få forlate klubben, var uaktuelt

– Jeg ville aldri gått til retten fordi Barca er klubben jeg elsker, som har gitt meg alt jeg har. Det er klubben i mitt liv. Jeg har skapt meg et liv her, sier Messi.

Messi har vært i åpen konflikt med klubbens ledelse det siste året. Trener Quique Setién og sportsdirektør Eric Abidal har allerede forlatt sin jobb, mens president Josep Maria Bartomeu er under hardt press.

Han forteller om et emosjonelt øyeblikk da han fortalte familien at han vil forlate Barcelona.

– Hele familien min brøt ut i tårer, barna mine vil ikke dra fra Barcelona, og de vil ikke bytte skole. Men jeg må se lenger fram, og jeg vil konkurrere på det øverste nivået, vinne titler og kjempe om mesterligaen, sier Messi.

Vil vinne mesterligaen

Han bekrefter at det er mesterligakollapsene mot Roma, Liverpool og Bayern München som gjør at han vil forlate klubben.

– Du kan vinne eller tape i mesterligaen, men du må være med i kampen. Alt dette gjorde at jeg tok et valg om å dra, sier Messi.

Messi ønsket å utløse en klausul i kontrakten som gir ham adgang til å forlate Barcelona gratis etter hver sesong, men klubben hevder at den klausulen utløp 10. juni.

Klubber som Manchester City, Inter, Paris-Saint Germain og klubber i mindre, men økonomisk attraktive ligaer, er blitt nevnt som mulige stopp på ferden.

Men det blir minst ett år til gigantovergangen eventuelt kan finne sted.