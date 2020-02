Den argentinske superstjernen har ikke for vane å uttale seg klubbens indre politikk. Men nå har han fått nok.

Den argentinske superstjernen har store deler av sin karriere valgt å holde seg unna media, og når han først snakker har mange ansett ham som en som ikke er spesielt glad i å snakke i overskrifter.

Tirsdag kveld valgte uansett Messi å ta til sosiale medier for å svare på et utspill fra Barcelona-direktør Eric Abidal, som hevdet at «flere spillere var ikke fornøyd, og jobbet ikke hardt» under den sparkede trener Ernesto Valverde. Disse utspillene kom i et lengre intervju med avisen Sport.

Barcelonas legendariske playmaker er blant dem det tidligere har blitt spekulert i om hadde et anstrengt forhold til treneren som måtte gå til fordel for nåværende Quiqué Setién tidligere i 2020.

LES OGSÅ: Vi følger overgangsvinduet LIVE

- Hver og en må ta ansvar

På Instagram har Messi valgt å utheve den delen av Abidals uttalelser han reagerer på, og tar et voldsomt oppgjør med franskmannen:

- Ærlig talt, så liker jeg ikke å gjøre ting som dette, men hver og en må ta ansvar for sine oppgaver, og ta ansvar for sine avgjørelser. Spillerne må ta ansvar for det som skjer på banen, og være de første til å innrømme det når ting ikke går som de skal, skriver Messi.

Deretter tar han et knallhardt oppgjør med mannen han var med å vinne Champions League med i 2009 og 2011:

- De ansvarlige i det sportslige apparatet og administrasjonen må ta sin del av skylda, og ta ansvar for de valgene som blir tatt. Til slutt så føler jeg at når man snakker om spillerne, så må man navngi de det gjelder. Hvis ikke så blir vi alle mistenkeliggjort. Dette gir også grobunn for for at det sies ting som ikke stemmer.

GAMLE LAGKAMERATER: Lionel Messi og Eric Abidal spilte sammen i Barcelona. Foto: Gustau Nacarino (Reuters)

Det blir spekulert i spansk presse om at dette er Messis forsøk på å legge enda mer press på Abidal, som i sommer ikke maktet å sikre seg signaturen til Neymar, etter langt forhandlinger med Paris Saint-Germain. Messi skal ha vært veldig lysten på en gjenforening med sin tidligere brasilianske lagkamerat.

Abidal, som spilte for Barcelona mellom 2007 og 2013, klarte heller ikke å signere en spiss til Barcelona i vinter, til tross for at den katalanske storklubben må klare seg uten skadde Luis Suárez i store deler av den gjenværende sesongen.

MELDINGEN: Denne beskjeden tikket inn på Lionel Messis offisielle Instagram-story kort tid etter Abidals intervju. Foto: Screenshot (Instagram)

Den argentinske kapteinens stemme betyr spesielt mye inn mot neste års presidentvalg i Barcelona. Abidal er nemlig valgt inn som sportsdirektør av Josep Bartomeu, som har sittet som Barcelona-president siden 2014, da Sandro Rosell gikk av.

LES OGSÅ: Dette får Manchester United i Bruno Fernandes

- Kan være dråpen

Viasports LaLiga-ekspert, Petter Veland, tror at Messis kommentarer fort er et resultat av lengre tids frustrasjon:

- Hele denne situasjonen er negativ myntet og baserer seg på noe man har sett over tid der det er mye rart som blir gjort, mye rart som blir sagt, men også mye rart som ikke blir gjort av de høye herrer i Barcelona. Det er noe som strekker seg over veldig lang tid, så dette er egentlig bare en liten dråpe i havet, sier Veland til Nettavisen.

- Det kan fort være dråpen som får begeret til å renne over. Som Messi skriver, så er ikke det noe han liker å gjøre, eller pleier å gjøre. Når Messi begynner å ty til slikt, så får det en ekstra betydning i kraft av at det er nettopp ham. Han er kaptein, han er tidenes beste fotballspiller og blander seg sjelden inn i slikt.

Denne sesongen har etter hvert utviklet seg til å bli en potensiell skuffelse, sett med Barcelona-øyne. De ligger bak Real Madrid, som topper tabellen i La Liga, og tapte i semifinalen av den spanske supercupen.

KAN VÆRE DRÅPEN: Petter Veland tror ikke Lionel Messis kommentarer på sosiale medier vil ha noen positiv effekt på situasjonen på kontorene på Camp Nou. Foto: Øystein Klock (MTG)

De er uansett videre i semifinalen av den spanske cupen, og skal møte Napoli i åttedelsfinalen av Champions League. Messi har vært med å vinne Europas gjeveste klubbturnering fire ganger med den katalanske storklubben.

- Dette kommer på et veldig kritisk tidspunkt for Barcelona etter et januarvindu som ikke gikk som det burde. Luis Suárez og Ousmane Dembélé er begge lenge ute, de har to svært tøffe bortekamper mot Athletic Club og Real Betis, og de er på vei inn i en kritisk fase, sier Veland, som tror fort dette kan være Messis måte å sende et skudd til spillerne i troppen.

- Det er fort at dette er et spill der han vil vekke spillerne og forventer en positiv reaksjon. Det er helt åpenbart at om vi tar vekk cupkampen mot Leganés, så har Barcelona haltet i fire av fem kamper under Quique Setién.

Selv om det har kommet frem at Messi har en klausul i kontrakten sin som gjør at han kan forlate Barcelona tilnærmet gratis til sommeren, så tror ikke Veland at Messis Instagram-melding skal anses som noen trussel om at han kan dra:

- Først og fremst er nok dette en spontan reaksjon på noe han har lest eller noen har tipset ham om. Og så handler det om å fremprovosere en reaksjon. Jeg ser ikke for meg Messi noe annet sted resten av karrieren, men det kan hende at jeg er naiv, sier Veland.

- At Eric Abidal nå kanskje sitter mer utrygt, i og med at den største stjernen har uttrykt direkte misnøye ovenfor ham, det skal vi ikke se bort fra. Men det er helt åpenbart at Messi tar spillernes parti, mens han kanskje også vil renvaske seg selv litt her. Jeg tror Messi ønsker en reaksjon, en endring, men jeg tror ikke det er slik at om den endringen ikke skjer, så drar han sin vei.

LES OGSÅ: Haaland kom inn fra benken og scoret da Dortmund røk ut

- Atombombe

Saken har selvsagt bragt med seg stor interesse i spansk presse, og flere av de store avisene anser dette som et direkte skudd fra Messi til Abidal.

- Gud hjelpe meg, Barcelona faller sammen, skriver den profilerte journalisten Sid Lowe, som blant annet jobber med spansk fotball for The Guardian på sin Twitter-konto etter Messis utbrudd.

Mens Guillem Balagué, som kanskje er mest kjent fra sin tid i SkySports, mener at dette kan gjøre ting meget komplisert fremover:

- Abidal ble støttet av Barcelona-styret etter at han ikke klarte å signere en spiss. Men nå .., skriver Balagué, som tror Messis kommentarer fort kan få vanvittige ringvirkninger.

Radiokanalen Cadena COPE omtaler dette som «bråk i Barcelona», mens Cadena SER - en av de største radiostasjonene i landet - går et skritt lengre i sin beskrivelse av det som nå utspiller seg på Camp Nou:

- En atombombe i Barcelona, skriver programmet Hora 25 Deportes, som går på Cadena SER etter at Messis kommentarer ble kjent.

Også programmet El Larguero, som også sendes på Cadena Ser, drar frem de store ordene:

- Krig i Barcelona, er deres overskrift på det som nå ser ut til å utspille seg på Camp Nou.

Gerard Romero, som ofte er en av de mest troverdige på det som skjer rundt Barcelona, skriver at dette kommer til å bli tatt på alvor:

- På vei til Camp Nou, nå har kapteinen talt. Nå blir det komplisert, skriver Romero, som får gjenklang hos sin kollega i Valencia-området, Paco Polit:

- Messi tar livet av Abidal i det offentlige, det er en uventet tvist som bekrefter det alle har trodd: han har fått nok av dette tullet. Og som tidenes beste, og den som egenhendig holder Barcelona over vann, så føler han at han kan ytre den meningen, skriver Polit.

Den spanske journalisten José Félix Díaz, som anses som en av de mest troverdige, spesielt på Real Madrid, er klar i sin tale:

- Dette er en av de største krisene man kan huske, skriver Díaz på sin Twitter-konto.

I de spanske avisene onsdag morgen er det selvsagt også Messi og Abidal som pryder forsidene.

- Slaget fra Messi, skriver Marca:

Mens den andre store Madrid-avisen AS, har døpt om Barcelona til «Kaos FC»:

I den Barcelona-baserte avisen Sport, som var de som hadde intervjuet med Abidal som ledet til bråket, kalles situasjonen en «tsunami»

Den andre Barcelona-avisen, Mundo Deportivo, gjør det så tydelig som overhode mulig med sin overskrift: «Messi mot Abidal»