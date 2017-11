Lionel Messi måtte be om unnskyldning til Zenit-angriper

Kjente ikke igjen landsmannen Sebastián Driussi.

Det kan ikke alltid være like lett å kjenne igjen ulike autografjeger dersom du er Lionel Messi. Likevel opplevede den argentinske superstjernen en noe pinlig hendelse.

For da det argentinske landslaget var på besøk i Russland for landskamp ventet en mann på hotellet i håp om å få et bilde av Messi. Det Barcleona-stjernen ikke visste, var at mannen som ville ha bildet var Zenit-spiss Sebastián Driussi.

21-åringen har landskamper for Argentinas U17 og U20-landslag, og har tidligere blitt nevnt som en av arvtagerne på det argentinske landslaget etter Messi.

Det var ikke før Messi hadde sett at bildet av han og Driussi dukket opp på Instagram at han måtte ut og beklage til sin landsmann.

- Jeg fikk dårlig samvittighet fordi jeg ikke kjente han igjen. Jeg kjenner ham og vet hvem han er. Da han spurte om et bilde trodde jeg bare han var en av de som alltid venter på å få et bilde, sa Messi til Fox Sports Argentina, ifølge engelske Daily Mail.

Gracias por la foto IDOLO👏🏻 @leomessi Et innlegg delt av Sebastian Driussi 🇦🇷 (@sebadriussi.11) tirsdag 07. Nov.. 2017 PST

Driussi, som fikk 15 minutter i Europa League-kampen mot Rosenborg på Lerkendal, går visstnok til samme tatovør, og skal tidligere ha utvekslet meldinger med Messi.

- Da jeg så bildet så måtte jeg beklage til ham, sa Messi. På Instagram kaller Driussi 30-åringen for sitt idol, og takket for bildet. Han passet også på å tagge Messi i bildet.

For Messi og Driussis del kan de likevel glede seg over at det ble argentinsk seier i Russland. Sergio Agüero satte inn kampens eneste mål da Jorge Sampaolis menn vant 1-0.

