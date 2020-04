Lionel Messis oppsiktvekkende forandring: Fra stille superstjerne til høylytt leder

På drøyt halvannet år har Lionel Messi gått fra sjenert og stille leder, til pratmaker og høylytt kommandant på Camp Nou. Hva skyldes den markante endringen?

- Dette er ikke kritikk, dette er sannheten.

De ordene brukte Lionel Messi etter kampen mot Inter i Champions League, en kamp Barcelona forøvrig hadde vunnet hjemme på Camp Nou. Da, som nå, stormet det rundt situasjonen i den katalanske storklubben.

Messi fortalte blant andre RTVE at laget gikk igjennom en tøff tid, men at dette var normalt. Barcelona slet med å få spillet til å sitte, og tidligere hadde man blant annet påpekt at Barcelonas sesongoppkjøring hadde vært tung og overanstrengende.

Den argentinske legenden var enig i at det kunne være grunnen, men at det da «ikke er kritikk, men sannheten». Det har siden blitt rapportert at flere journalister som var til stede måtte klø seg i hodet. Ikke grunnet Messis kommentarer, men fordi han hadde stilt opp i pressesonen etter kamp.

Den stille leder

Det har vært en slags uskreven regel i Barcelona at Lionel Messi slipper å snakke med pressen etter kampen. Ytterst sjelden har han valgt å stikke nesa si frem og mene for mye om ståa hverken rundt seg selv, eller andre temaer.

Etter kamper i LaLiga er det innført at man kjører et «flash-intervju», altså at en av hovedaktørene fra hvert lag intervjues av rettighetshaver direkte etter kampen er ferdigspilt.

Heller ikke her har Messi hatt for vane å dukke opp, selv ikke etter å ha scoret både to, tre og fire mål i en kamp.

Men etter en viktig Champions League-kamp dukket Messi altså opp. På egne premisser, og med tid til å besvare spørsmål fra de fremmøtte journalistene. Siden har Barcelonas superstjerne vært merkverdig åpen om sine tanker.

Messi har virket mediesky i store deler av sin karriere. Med unntak av ett eller to store intervjuer i året, der han som regel tillater en av de store avisene i Katalonia (Mundo Deportivo eller Sport) innpass, så er det lite Messi sier i pressen.

Tidvis har han dukket opp i forkant av Champions League-oppgjør, og det er som regel i forbindelse med store internasjonale mesterskap med Argentina at han åpner opp for media. Blant annet før VM 2018 fikk argentinsk presse lov til å komme hjem til Messi.

EKSPERT PÅ SPANSK FOTBALL: Petter Veland har sett alle stadiene av Lionel Messis karriere i Barcelona. Foto: Nettavisen

Siden virker det å ha skjedd et eller annet som kan ha vært en overveiende grunn til hvorfor mannen fra Rosario plutselig har sett det som sin plikt å uttale seg i media.

Det hele kan blant annet ha rot i det sjokkerende tapet mot Roma i Champions League, der Barcelona gikk fra å lede 4-1 etter første oppgjør til å tape 3-0 i 2018. Før forrige sesong valgte dermed Messi å ta mikrofonen på Camp Nou på tampen av sesongen, og love suksess.

Det resulterte i det som er blitt som «miraklet på Anfield» der Liverpool tapte 0-3 på bortebane mot Barcelona i Champions Leagues semifinale, for så å vinne 4-0 på Anfield, og sende Messis mannskap ut av turneringen.

Det var derfor merkverdig at Messi, nok en gang, tok mikrofonen i forkant av inneværende sesong. Enda mer merkverdig var de tingene han fortalte et jublende publikum:

- Det er vanskelig å si noe etter det som skjedde i fjor, men jeg angrer ikke på noe. Jeg gjentar det jeg sa i fjor. Jeg støtter troppen, spillerne, støtteapparatet og jeg tviler overhode ikke på at vi kommer til å kjempe for alle titlene denne sesongen, sa Messi den gang foran et fullsatt Camp Nou.

Ronaldo vs Messi?

En som har fulgt utviklingen til Messi siden starten er Viasport-ekspert Petter Veland. Han har notert seg at det har vært en markant endring i måten Messi nå forholder seg til pressen, og til det ansvaret som hviler på ham som verdensstjerne:

- Messi har aldri vært en pratmaker i noen som helst sammenheng. De som kjenner ham godt, og har snakket om dette i media har sagt at han er sjenert og snakker ikke spesielt høyt. Han har nok sterke meninger, men har ikke sett noen årsak til at den gemene hop skal vite om det, sier Veland til Nettavisen.

Da Messi slo igjennom i Barcelona var det nemlig nok av spillere som følte seg kapable til å snakke. Kapteinene Xavi og Carles Puyol var ofte i media, mens senere fikk også Victor Valdés og Gerard Piqué oppgaven om å prate.

HYSJDA: Lionel Messi og Cristiano Ronaldo har blitt ansett som rake motsetninger på og utenfor banen. Foto: Mike Egerton (Pa Photos)

I intervjusonene etter kamp, og gjerne også til pressen etter kamp har det ofte vært Luis Suárez, kaptein for Uruguay og en mann som er godt kjent med mediestormer, som har tatt ansvaret.

Ifølge Veland har fort evnen til å være i media vært noe av det som har gjort at man har ansett Lionel Messi og Cristiano Ronaldo som totalt motsatt som typer, til tross for deres fantastiske bragder for Barcelona og Real Madrid:

- Cristiano Ronaldo lever av og for oppmerksomheten, og det er kanskje lurt med tanke på det han skal drive med etter fotballen. Han har allerede sikret fremtiden siden de neste 15-20 årene, sier Veland.

- Det har nok Messi også, men man er nok mer usikker på hva han skal drive med når han ikke lenger kan spille fotball. Mange har antydet at kanskje det betyr at Messi har en fremtid innen fotballen etter karrieren, mens Ronaldo beveger seg vekk.

Spørsmålet man fort stiller seg da er: hvorfor har Messi plutselig begynt å snakke så mye i pressen den siste tiden?

Bråket i Barcelona

Feiden med Eric Abidal var det første man så til Messis nye personlighet. For etter at Ernesto Valverde ble sparket som Barcelona-trener var nemlig Barcelonas direktør ute i pressen, og rettet en pekefinger mot spillerne.

Kort tid etter smalt det fra Messi på sosiale medier, og man snakket om at det hadde blusset opp en krig i Barcelona. Rett og slett fordi Messi, den stille lederen, hadde bestemt seg for å ta opp kampen med et av verdens mest høylytte midler: sosiale medier.

Deretter lot Messi seg intervju av den spanske avisen Mundo Deportivo, i et langt intervju der han fikk muligheten til å svare rundt en del av turbulensen som har pågått i Barcelona.

MELDINGEN: Denne beskjeden tikket inn på Lionel Messis offisielle Instagram-story kort tid etter Abidals intervju. Foto: Screenshot (Instagram)

Her tror Veland mye av essensen i Lionel Messis endring ligger:

- Han har tilsynelatende begynt å føle på behovet for å si ifra om ting i større grad nå enn tidligere. Dette sammenfaller med situasjonen i klubben, der den ene saken følger opp den andre, sier Veland.

- Man har Abidal-saken, man har problemene i Barcelona som nå har ført til at seks styremedlemmer har trukket seg .. dette forsurer situasjonen, og når det stormer mer nå det siste halvannet året enn det kanskje har gjort de siste 15 årene Messi har vært i Barcelona, så er dette kanskje hans måte å gi uttrykk for at han bryr seg enormt mye.

Veland utdyper at disse sakene som kontinuerlig blusser opp i Barcelona har vært med på å skade ryktet til klubben, og at hvis det er noe man kan lese ut av Messis uttalelser så er det at hans følelser for klubben er ektefølte.

Dette kom til syne nok en gang på sosiale medier da den argentinske TV-stasjonen TNT Sports la ut en tweet der de hevdet at Messi var på vei til Inter, sammen med supertalentet Agustín Almendra fra Racing Club i hjemlandet.

Samme nyhetsstasjon slo også fast at Messi hadde betalt kausjonen til Ronaldinho, som på det tidspunktet satt i fengsel i Paraguay.

- Dette er løgn nummer én, og dette er løgn nummer to, skrev Messi som la ved emneknaggen #fakenews i sitt innlegg på Instagram.

FORBANNA MESSI: Lionel Messi slo tilbake mot rapporter i hjemlandet Foto: Twitter/Instagram

Mange, blant andre eksperter i Spania, har hevdet at Messis nye personlighet kan være et signal på at han nå vurderer en fremtid et annet sted enn på Camp Nou. Der tror Veland man fort burde anse situasjonen litt annerledes nå:

- Kanskje dette er Messis høylytte måte å si ifra om hvor mye han bryr seg? At det han egentlig sier at det ikke er noe poeng for Barcelona-supportere å bekymre seg for at han for eksempel skal til Inter, sier Veland.

- En annen medvirkende årsak er jo hans posisjon i Barcelona. Nå er han kaptein, han er den som har vært der lengst, han begynner å bli eldst. Med dette så fører det med seg et ansvar, sier Veland.

Så selv om Messi allerede nå har begynt å vise prov på en ny personlighet, så tror Veland dette også vitner om at spilleren som har gått fra vidunderbarn til superstjerne nå går over i et nytt stadie: voksen.

- Man har hatt inntrykket av at han har vært en stille mus, vært verdens beste spiller og så gått inn i sitt skall. Dette kommer nok med alderen. Jeg kan relatere til dette selv. Det er ingenting likt mellom meg og Messi foruten at vi er født samme årstall (1987, jour.amn). Jeg sier mer ifra nå enn for fem år når jeg opplever urett, og det er vel kanskje det logiske svaret på hvorfor Lionel Messi er blitt den høylytte sjefen på Camp Nou.