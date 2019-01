Lite nytt om Nilsson: – VM-sjansen er fortsatt ganske liten

Den svenske langrennsprofilen Stina Nilsson sliter med sin lårskade, og VM ser fortsatt ut til å henge i en tynn tråd for 25-åringen.

Det bekrefter Katarina Medveczky, kommunikasjonssjef for det svenske langrennslandslaget, til NTB tirsdag.

– Det er ingenting nytt, sjansen er ganske liten for at hun deltar i VM. Vi får vite mer om to uker med tanke på VM, men sjansen er liten, sier hun.

Nilsson pådro seg en strekk på baksiden av låret da hun skulle strekke ut foten i semifinalen i sprinten i estiske Otepää. Svensken tok seg til finalen, men stilte ikke til start som følge av strekken. Senere fikk hun påvist en brist på lårmuskelen.

Medveczky forteller at Nilsson er inne i et rehabiliteringsprogram, og hun legger til at 25-åringen, som normalt ville vært et stort gullhåp for Sverige på sprinten i ski-VM i Seefeld, er under oppsikt av det medisinske teamet fra Sverige i tiden framover.

Skøytesprinten er første VM-øvelse 21. februar.

