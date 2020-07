LIVE 16.00: Pogba og Fernandes starter for United mot Bournemouth

Det gikk rykter om skader, men både Paul Pogba og Bruno Fernandes er å finne i startelleveren til Manchester United. Joshua King starter for bortelaget.

Manchester United er i god form og kan spille sin 16. kamp på rad uten tap om de unngår at Bournemouth tar seieren på Old Trafford lørdag.

Les også: Neville advarte Manchester United. Nå har Solskjær kommentert uttalelsene

Fredag kom det rykter om at de to stjernene Paul Pogba og Bruno Fernandes hadde skadet seg etter å ha kollidert på trening, men nå kan United-fansen puste lettet ut. Begge stjernene starter for United, som stiller uforandret fra sist kamp.

Joshua King er klar til spill mot sin gamle klubb og starter på topp for Bournemouth.

Følg kampen her fra klokken 16: