Nummer én på tabellen møter nummer 19 når Liverpool tar imot West Bromwich.

Sam Allardyce fikk ingen enkel debut som manager i West Bromwich da laget tapte 0-3 for Aston Villa, og The Baggies er ventet å få det tøft med å få med seg poeng da de gjester ligaleder Liverpool søndag, som kommer fra en 7-0-seier over Crystal Palace.

Jürgen Klopp gjør to endringer i staroppstillingen fra det oppgjøret. Mohamed Salah og Curtis Jones kommer inn for Takumi Minamino og Naby Keita.

Kampen kan du følge direkte i Nettavisens livesystem under:

Reklame Stor oversikt: Disse butikkene har startet julesalget