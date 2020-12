LIVE 17.30: Følg Tottenham - Arsenal her

Mourinhos Tottenham vil med seier over erkerivalen ta tilbake tabelltoppen, mens Artetas mannskap sårt trenger poeng for å holde kontakten med topplagene.

TOTTENHAM - ARSENAL:

Etter 0-0 mot Chelsea i forrige runde gjør Mourinho to endringer på laget. Ut går Jodon Rodon og Tanguy Ndombele. Inn i startoppstillingen kommer Toby Alderweireld og Giovani Lo Celso.

Arteta gjør derimot tre bytter fra laget som tapte 1-2 hjemme for Wolverhampton. Dani Ceballos og Joe Willock er henvist til benken, mens David Luiz er ute av troppen. Sommersigneringen Thomas Partey er gledelig nok for The Gunners-fansen tilbake i startoppstillingen etter skade, sammen med Alexandre Lacazette og Rob Holding som også får muligheten fra start.

