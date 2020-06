LIVE 21.15: City får besøk av Arsenal

Manchester City møter Arsenal i første serierunde etter koronapausen.

Premier League er tilbake og det er duket for et storoppgjør allerede onsdag kveld når City får besøk av Arsenal.

Kamptroppene er nå klare og der kommer det frem at Arsenal-manager Mikel Arteta ikke har funnet plass til Mesut Özil - det til tross for at han kan ta ut ni innbyttere.

Nå meldes det at Arteta vil forklare årsaken til vrakingen etter kampen.

Oppgjøret kan du følge i vårt livesystem under: