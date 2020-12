Det er klart for EM-finale i Boxen i Herning søndag.

Norge har spilt et nærmest perfekt mesterskap og er klare for nok en finale under Thorir Hergeirssons ledelse. På motsatt side i finalen i Danmark står Frankrike som også har imponert stort i EM.

Kampen har avkast klokken 18.00.

Følg dramatikken i livesenteret her:

