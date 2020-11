LIVE: Følg Lillestrøm mot Jerv

Lillestrøm gikk på en smell mot lokalrival Ull/Kisa i helgen. Onsdag får de en ny mulighet til å øke forspranget i jakten på direkte opprykk.

Onsdag kveld tar Lillestrøm imot Jerv på Åråsen. Kampen som opprinnelig skulle vært spilt 28. september ble utsatt etter at en Jerv-spiller testet positivt for koronaviruset.

Med to poengs forsprang ned til Sogndal på 3. plass er kveldens kamp viktig for hjemmelaget for å holde lagene bak på behørig avstand.

Jerv på sin side har kun tre poeng ned til nedrykkskvalifisering.

Følg kampen i livesenteret her:

Reklame Her kan du levere Vikinglotto