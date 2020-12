LIVE: Følg Start - Bodø/Glimt her

Årets seriemester i Eliteserien besøker et Start-lag som kjemper for å unngå nedrykk.

START - BODØ/GLIMT:

Før den 27. runden av årets eliteseriesesong ligger Start an til å måtte kjempe med nebb og klør for å unngå nedrykk, året etter de rykket opp fra OBOS-ligaen. Sørlendingene ligger før onsdagens kamp ett poeng over Strømsgodset på playoffplass, og fem poeng over Mjøndalen på nedrykksplass.

Bodø/Glimt kommer derimot med høy selvtillit etter å ha sikret seriegullet for to runder siden, og formen ser ikke ut til å dabbe noe særlig av da de forrige runde banket Rosenborg 5-1 på Aspmyra.

