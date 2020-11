LIVE: Følg Vålerenga mot Odd

Vålerenga tar i mot Dag-Eilev Fagermos gamle klubb Odd søndag kveld.

Det er to medaljejagende lag som møtes i Oslo når Vålerenga er vertskap for Odd. Fagermo jakter også revansje mot gamleklubben etter tapet i Skien i sommer.

Begge klubber står med 42 poeng før kveldens kamp.

Etter Rosenborg-tap og Moldes poengdeling mot Kristiansund tidligere søndag, ligger alt til rette for at begge lag kan melde seg for fullt på i kampen om medaljene bak suverene Bodø/Glimt.

Følg kampen i livesenteret her: