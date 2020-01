LIVE: Liverpool - Manchester United

Ole Gunnar Solskjær har plukket ut laget som skal spille i storoppgjøret mot Liverpool klokka 17.30. Der finner man en nokså stor overraskelse.

Lagene for rivaloppgjøret mellom Liverpool og Manchester United er ute. Og mens Jürgen Klopp stiller de samme elleve som slo Tottenham 0-1 forrige helg, gjør Ole Gunnar Solskjær noen oppsiktsvekkende justeringer på sitt mannskap.

Marcus Rashford ble som ventet ikke klar til søndagens kamp, etter å ha skadet seg mot Wolverhampton i midtuken, og nå spekuleres det om stjernespissen er ute på ubestemt tid.

Inn for Rashford kommer derimot ikke supertalentet Mason Greenwood, men venstreback Luke Shaw. Ifølge Manchester Evening News-journalist Samuel Luckhurst vil engelskmannen ta plass i en backtreer, mens felles venstreback Brandon Williams tar plass på vingback.

Ellers kommer også Andreas Pereira inn for formsterke Juan Mata, som har stått for tre av de fem siste målpoengene til de røde djevlene. På topp tror Luckhurst også at Solskjær vil gå for to spisser, noe nordmannen gjorde sist laget møtte Liverpool.

Dermed går United, muligens, ut i en 5-3-2-formasjon:

David de Gea - Aaron Wan-Bissaka, Victor Lindelöf, Harry Maguire, Luke Shaw, Brandon Williams - Fred, Nemanja Matic, Andreas Pereira - Daniel James, Anthony Martial

Liverpool på sin side stiller med sin vante 4-3-3:

Alisson - Alexander Trent-Arnold, Joe Gomez, Virgil van Dijk, Andrew Robertson - Georginio Wijnaldum, Jordan Henderson, Alex Oxlade-Chamberlain - Mohamed Salah, Roberto Firmino, Sadio Mané

