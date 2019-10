Liverpool-back gir Jürgen Klopp æren for store framskritt

- Uten ham, så er det ingen som vet hva som ville skjedd.

Den offensive Liverpool-backen Trent Alexander-Arnold (21) mener manager Jürgen Klopp har mye av æren for den fantastiske utviklingen hans på fotballens toppnivå de siste sesongene.

Siden debuten for Liverpool i oktober 2016 har det nå blitt 97 kamper i den røde drakta for Alexander-Arnold. I tillegg kan han skilte med landslagsspill for England siden juni i fjor, og en sterk triumf i Champions League, for å nevne noe.

I forbindelse med Englands kommende bortekamper i EM-kvaliken mot Tsjekkia og Bulgaria har Alexander-Arnold uttalt seg om den lynraske utviklingen, fra uerfaren juniorspiller til en høyreback i internasjonal toppklasse. Han ble blant annet spurt om hvor mye Klopp har betydd for den bratte stigningen i karrieren hans.

- Alt, for å være ærlig. Uten ham, så er det ingen som vet hva som ville skjedd. Det er han som har gitt meg de fleste sjansene, flere sjanser enn jeg kunne bedt om, sier Trent Alexander-Arnold, ifølge Sky Sports.

- Han har gitt meg mye tillit og har hatt stor tro på meg, og jeg har prøvd å betale ham tilbake for det hver gang han har gitt meg sjanser, legger 21-åringen til.

Klar plan



Klopp har passert fire år som Liverpool-manager denne uka. Alexander-Arnold mener det var tydelig helt fra managerens første dager hos de røde på Anfield at han ønsket å stole på at unggutter kunne spille i førsteelleveren.

- I løpet av de første ukene var han nede på akademiet for å se på de unge gutta. Og det ga oss nesten litt mer troa, og det viste klubben at han kommer til å bruke yngre spillere og gi oss sjanser, gjenforteller Alexander-Arnold.

- En stor takk til ham. Forhåpentlig kommer det til å bli fire år til med suksess, tilføyer han.

Liverpool har begynt Premier League-sesongen forrykende med åtte strake seirer. Scouserne leder nå tabellen med hele åtte poeng på regjerende mester Manchester City.

Tittelsulten



Trent Alexander-Arnold trekker fram lysten til å vinne flere titler, både med Liverpool og England som den største motivasjonen videre i karrieren.

- Hovedpunktet er å vinne trofeer. Lysten til å legge igjen en, arv og føle at du har gjort en forskjell for klubb- og landslag som blir husket. Det er hovedmålet. Å vinne så mange titler som mulig og komme så langt som mulig i så mange turneringer som mulig, påpeker Liverpool-unggutten.

England topper EM-kvalifiseringens gruppa A med full poengpott etter fire kamper. Trent Alexander-Arnold fikk tillit fra start av landslagssjef Gareth Southgate i den hittil siste kampen mot Kosovo på Wembley.

Nå venter to av de vanskeligste bortekampene i kvaliken, men mye må gå galt om engelskmennene ikke skal greie en av de to øverste plassene som gir EM-sluttspill neste sommer.