Liverpool-eide Harry Wilson blomstrer på lån i Bournemouth

22-åringen scoret tre mål på fem kamper i Premier League.

SOUTHAMPTON - BOURNEMOUTH 1-3:



Harry Wilson har i flere sesonger blitt sett på som et av Liverpools største talenter, men med folk som Sadio Mané og Mohamed Salah foran seg i køen har det blitt vanskelig for manager Jürgen Klopp å satse på den unge waliseren.

Tre mål på fem kamper



Det har ført til flere utlån. Sist sesong gjorde Wilson det bra på utlån i Derby og denne sesongen spiller han sammen med Joshua King i Bournemouth.

I kystklubben er Wilson, som debuterte for det walisiske landslaget allerede som 16-åring for seks år siden, i ferd med å få sitt virkelige gjennombrudd.

Før fredagens møte med kystrival Southampton hadde 22-åringen nettet to mål på fire opptredener for Bournemouth etter at han gikk dit på lån i sommer.

Fredag vartet waliseren opp med en ny, vakker scoring.

Den kom etter 35 minutters spill. Wilson og danske Philipp Billing kombinerte på eksemplarisk vis og Billing fant lagkompisen med en 45-garderspasning rett ut fra læreboka. Unggutten kunne enkelt bredside inn sitt tredje ligamål for sesongen.

Før Wilson viste fram sine kunster hadde Ruud Gullit-friserte Nathan Aké sendt gjestene i føringen. Han satte ballen i mål etter en corner i det 10. minutt.

Straffe ga håp



Etter 25 minutter satte Joshua King ballen i mål etter fint samspill med Dominic Solanke, men nordmannens iskalde avslutning i mål var til liten nytte. VAR hadde nemlig oppdaget at spissen var i offside og scoringen ble korrekt annullert.

Tidlig i andre omgang fikk hjemmelaget straffe da Che Adams ble stoppet av en overivrig Steve Cook. James Ward-Prowse reduserte fra krittmerket.

Vertene fikk selvsagt blod på tann etter dette og øynet en snuoperasjon. Danny Ings og lagkompisene gjorde også et helhjertet forsøk på redde stumpene, men Bournemouth holdt unna og er dermed best på Englands sørkyst.

På overrid la i stedet gjestene på til 3-1 etter episk rot i de bakre rekker hos vertene. Callum Wilson kunne sette ballen i tomt bur etter en misforståelse mellom keeper Angus Gunn og midtstopper Jan Bednarek.

Joshua Kings klubb er dermed oppe på en sterk tredjeplass i Premier League før helgens runde tar til. Lagte har spilt seks kamper og har 10 poeng.

Southampton har sju poeng og er enn så lenge nummer 10 på tabellen.