Liverpool-eide Marko Grujic på Instagram: - Han sørget for at Adrian nok er ferdig i Liverpool

Liverpool-sjef Jürgen Klopp har nok sine tvil om han skal gi Adrian en ny sjanse mellom stengene etter nedsablingen mot Aston Villa, men tyskerens alternativer er en 21-åring og en rykende fersk 17-åring.

Serberen Marko Grujic gikk riktignok på lån til portugisiske Porto på tampen av overgangsvinduet, men midtbanemannen er fortsatt Liverpools eiendom.

Etter et låneopphold i tyske Hertha Berlin sist sesong, var Grujic med på oppkjøringen til den inneværende sesongen og spilte også noen kamper i ligacupen.

I ligacuptapet mot Arsenal spilte han blant andre sammen med keeperen Adrian, som noen dager senere måtte se sju mål bak seg i ligamøtet med Aston Villa.

Kommentar på Instagram

Ollie Watkins ble tremålsscorer i den kampen og det er nettopp spissen som er bakgrunnen for at Grujic kommer med en spådom om Adrians Liverpool-framtid.

KOM MED PÅSTAND PÅ INSTAGRAM: LIverpools Marko Grujic, her sammen med Divock Origi. Foto: Pool (AP / NTB scanpix)

Grujic har nemlig kommentert på en post om Watkins på Instagram der han påpeker at spissen var svak de to første kampene av sesongen, før han glitret mot Liverpool.

- De to første kampene var han helt borte. Jeg ble utålmodig og fjernet ham fra Fantasy-laget mitt ... og resten er historie, skriver serberen.

Han følger også opp med en ytterligere kommentar.

- Og han sørget for at Adrian nok er ferdig i Liverpool.

Den spanske Liverpool-burvokteren kom inn til møtet med Aston Villa på grunn av at førstekeeper Alisson Becker er skadet og kun få minutter inn i kampen gjorde han en stor tabbe. Etter at kampen var over sto Adrian altså med hele sju baklengs.

Grujic selv var ikke i troppen til den kampen, men på daværende tidspunkt var han fortsatt Liverpool-spiller og vil etter all sannsynlighet vite hva som har blitt sagt.

Premier League-mesterne hentet imidlertid ingen ny keeper før overgangsfristen gikk ut og dermed er unge Caoimhin Kelleher det alternativet de røde har til Adrian.

Ny ung keeper

Torsdag ble det imidlertid kjent at Liverpool også har sikret seg den 17 år gamle burvokteren Marcelo Pitaluga fra brasilianske Fluminense.

Unggutten har tidligere blitt trent av Alisson Beckers bror, Muriel, og er regnet som et stort talent, men er mest sannsynlig for uerfaren til å gå rett inn på laget.

I en pressemelding på Liverpools nettside torsdag, sto det imidlertid at Pitaluga skal trene med førstelaget, mens han også skal være tilgjengelig for reservene.

- Da han var med i U17-VM la vi merke til at han var et år yngre enn alle andre, og da tenkte vi at det var verdt å ta en ekstra kikk. Når en spiller er et år yngre, så må han jo ha noen spesielle kvaliteter, sa Liverpools keepertrener John Achterberg.

- Nå er han her, og han må forbedre seg. Han er fortsatt ung, men det er ikke noe press, fordi han er under utvikling og vil vil ikke legge press på en så ung spiller når det fortsatt er mye jobb igjen å gjøre, sa han videre og fortalte også at Alisson Becker selv har vært i Brasil og kikket Pitalunga.

Liverpools neste ligakamp er Merseyside-derbuet mot ligaleder Everton. Hvem som vokter buret for de røde i den kampen gjenstår å se, men førstekeeper Alisson Becker er i hvert fall ventet å være ute med skade til ut i november.