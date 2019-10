Liverpool-ekspert James Pearce om Klopps inntog: - Som å slå på en bryter

Få, om noen, journalister følger Liverpool tettere enn James Pearce. Han skryter av Klopp og forteller om en helt spesiell forespørsel.

LIVERPOOL (Nettavisen): Nettavisen møter journalisten, som inntil tidligere i år jobbet i lokalavisen Liverpool Echo, etter Klopps pressekonferanse på Anfield før oppgjøret mot Red Bull Salzburg.

Pearce er en kjent skikkelse i Liverpool-miljøet etter å ha jobbet svært tett på klubben siden han startet i byens lokalavis i 2005.

I år byttet han beite til The Athletic, men jobben er fortsatt den samme: å følge Liverpool før, under og etter hver eneste hjemme- eller bortekamp, samt under oppkjøringen til en ny sesong. Athletic-journalisten har utviklet seg å bli blant de mest troverdige Liverpool-kildene, noe knappe 500.000 følgere på Twitter blant annet vitner om.

Han har på heltid dekket Liverpool gjennom både Rafa Benitez', Roy Hodgsons, Kenny Dalglish', Brendan Rodgers' og Jürgen Klopps tid som managere i klubben, og forteller at det ble en markant endring etter at sistnevnte kom inn portene på Anfield.

- Stemningen i klubben var ikke all verden, og det var en følelse av at Anfield var blitt en enkel oppgave for gjestende lag å komme til, sier han til Nettavisen.

Den historien er endret. Liverpool har ikke tapt en hjemmekamp på halvannet år, og forrige sesong fikk Klopp endelig kloa i CL-trofeet.

Onsdag kveld markerer et nytt steg på veien mot å forsvare tittelen for Liverpools tyske og eksentriske manager når Erling Braut Haaland og hans østerrikske klubb kommer på besøk.

- Ansettelsen av Klopp var som å slå på en bryter i den forstand at det plutselig ble et lyst sted. Jeg husker tiden da Klopp kom inn og man tenkte «wow, jeg har aldri sett en mer positivitet som omkranser en manageransettelse», og da tenkte man hvordan han egentlig kan leve opp til det. For når forventningene er så høye, er det nesten så det kun er én vei å gå, men det største komplementet du kan gi Klopp er at han ikke bare har levd opp til forventningene, men faktisk passert dem. Det har gått fire år med konstant progresjon, forteller Pearce.

SUKSESS: Jürgen Klopp har løftet Liverpool. Foto: Lindsey Parnaby (AFP)

Ble spurt om å adoptere sønnen til en supporter

Liverpool-eksperten er med sine 497.000 følgere en kjent mann blant fotballinteresserte på Twitter. Han følger Liverpool både i og utenfor sesong, og får virkelig oppleve den massive interessen rundt klubben.

Det er nemlig ikke bare spillerne som får merke den enorme globale interessen. Pearce trekker spesielt fram én episode fra da han dekket klubbens pre season-turné i USA for noen år siden.

- Plutselig spurte en dame meg om jeg kunne stå bak sønnen hennes og regelrett adoptere og oppdra barnet. Det er kanskje en av de rareste historiene.

- Hvordan reagerte du på det tilbudet?

- Jeg sa at det var hyggelig, men at jeg hadde to barn som forventet at jeg skulle komme hjem, forteller engelskmannen.

Pearces profil kan imidlertid gjøre at fans også forventer i overkant mye. Det kommer ofte til uttrykk i sosiale medier.

- En av de mest latterlige meldingene jeg har fått var da Liverpool tapte 1-6 mot Stoke på sesongens siste dag i det som ble Rodgers siste sesong som manager. Alle var rasende etter et slikt pinlig tap, og da tvitret en fyr meg og sa «Pearce, din posisjon er uholdbar», forteller han og legger til at han regelrett fikk skylden for klubbens elendige sesong.

- Jeg ba ham om å forklare, og fikk svar «hvordan kan du fortsette i jobben din etter det der. Du må ta ansvar. Hvis du hadde stilt bedre spørsmål denne sesongen, hadde det blitt bedre resultater».

FADESE: Liverpool tapte 1-6 mot Stoke i det som ble Steven Gerrards siste kamp i Premier League. Etter kampen la en supporter skylden på journalist James Pearce. Foto: Dave Howarth (Pa Photos)

Eierkaoset ble veien inn

Etter at Pearce begynt som sportsjournalist i Liverpool Echo i 2005, ble han etter hvert satt til utelukkende å dekke Liverpool.

Kaoset rundt daværende eiere George Gillett and Tom Hicks gjorde at lokalavisen trengte en mann ekstra til å dekke det sportslige rundt klubben, og siden den gang har ikke Pearce sett seg tilbake.

Han fikk etter hvert hovedansvaret for Liverpool-dekningen i avisen, før han i år takket for seg og meldte overgang til The Athletic. Han skryter stort av Jürgen Klopps genuine vesen og evne til å utvikle spillere.

Tyskeren har hatt enorm suksess med å hente riktige spillere til Liverpool, men unntaket kan kanskje sies å være Xherdan Shaqiri og Naby Keita som ikke slått til på samme måte som Liverpool-fansen ønsket.

Skader har gjort at de to ikke har fått den karrieren på Merseyside som de har ønsket, men Pearce tror begge har en fremtid i klubben.

- Shaqiri ble nok tenkt på som en «squadspiller» fra start. Forrige sesong hadde han en sesong der han virkelig var nyttig fra benken ved flere anledninger, blant annet to mål mot Manchester United. Jeg tror fortsatt han har en viktig rolle å spille denne sesongen, men han har vært uheldig, forteller han og påpeker at ubeleilige skadeavbrekk har gjort at sveitseren aldri har fått kommet skikkelig i gang.

Mye av det samme kan sies om Keita, men til forskjell fra Shaqiri så åpnet Liverpool virkelig lommeboken for å sikre seg midtbanespilleren.

24-åringen fra Guniea ble klubbens tredje dyreste gjennom tidene da han kom fra Red Bull Leipzig for det som til slutt ble over 50 millioner pund.

- Han ble kjøpt for mye penger, men har ikke slått til. Jeg tror han er den eneste Klopp-signeringen man kan peke på og tenke at ikke er verdt mer enn Liverpool betalte for ham. Jeg har litt sympati for ham, for jeg tror det er for kompleks å si at han mislyktes i sin første sesong, forteller Pearce og legger til at hans deltakelse i Afrikamesterskapet som Guineas store stjerne ikke hjalp ham tilbake etter et skadeavbrekk.

- Han var under massivt press for å komme tilbake til afrikamesterskapet som sin nasjons «poster boy». Han spilte turneringen uten å være helt frisk, ble skadet igjen og det har påvirket at han ikke fikk en full preseason.

Skryter av Haaland

24-åringen vil neppe være med når Liverpool igjen inntar Anfield under flomlysene til en europeisk cupkveld.

På motsatt halvdel onsdag står imidlertid Erling Braut Haaland, som tirsdag ble friskmeldt til kampen etter et lite sykdomsavbrekk.

Nordmannen viste seg på den største europeiske scenen med hat trick mot Genk i åpningsrunden.

- Det var en sånn prestasjon som gjør at du stopper opp og legger merke til ham. Jeg hadde hørt om han, men det er noe når en spiller scorer hat trick i Champions League. Han en stor trussel, og plutselig er det langt mer interesse for ham i England, spesielt på grunn av hans far. Han kommer til å bli en stor trussel, og det blir spennende å se om han klarer å prestere på sitt beste, avslutter Pearce.