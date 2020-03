Liverpool får trolig ligagullet - også om sesongen ikke blir spilt ferdig

Øvrige klubber protesterer trolig ikke mot et ligamesterskap til Jürgen Klopps suverene topplag hvis sesongen ikke starter opp igjen.

Koronaviruset har stoppet all ligafotball i England fram til april, og mange frykter at situasjonen kan gjøre det umulig å fullføre resten av sesongen.

Likevel er det lite som tyder på at Liverpool kan miste Premier League-tittelen de har vært på vei mot helt siden seriestarten i fjor sommer. Det skriver The Telegraph lørdag.

Selv hvis alle de resterende spillerundene skulle bli avlyst, vil Liverpool trolig bli kronet som ligamester i sesongen 2019-20. Slik virker det i alle fall som meningene er blant klubbledere hos konkurrentene i ligaen.

Les også: Bruno Fernandes fyrer løs mot Pep Guardiola

Samme avis meldte i slutten av februar at det ikke finnes regler som klargjør hva som skjer dersom en ligasesong blir kuttet av før den er ferdigspilt.

Liverpool leder Premier League med utrolige 25 poeng etter 29 spilte kamper. To trepoengere til er nok til å sikre seriemesterskapet, selv om andreplasserte Manchester City har en hengekamp mot Arsenal.

Motsetter seg ikke Liverpool-gull



Ifølge The Telegraphs opplysninger er avstanden så stor at det ikke er stemning blant andre klubber for å nekte Liverpool deres første mesterskap i Premier League-æraen.

For tida jobber engelske klubber, forbund og øvrige styresmakter for å hindre at fotballen i landet går helt i oppløsning, dersom antallet koronasmittede blir så høyt som regjeringen har anslått.

GULLGUTTER? Sadio Mané og Mohamed Salah har vært viktige bidragsytere til Liverpools suksess i hjemlig liga denne sesongen. Foto: Carl Recine (Reuters / NTB scanpix)

En ikke navngitt klubbleder i Premier League sier til Telegraph at det står mye mer på spill nå enn hvem som vinner ligaen denne sesongen.

- Det er mange som tenker på om Liverpool blir ligamestere, men det blir irrelevant når en ser på den nåværende situasjonen. Det foreligger en intensjon om å starte opp igjen, men blir det mulig?

Fotballinteressert? Les dybdesaker i samarbeid med FourFourTwo her

Den foreløpige planen er å starte opp igjen med Premier League-fotball 3. april. Det ble den øverste ligaen, English Football League (divisjonene under Premier League) og Englands fotballforbund (FA) enige om fredag.

Men ettersom hele sju Premier League-klubber har satt spillere i isolasjon, og antakelsen om at koronoviruset ikke når toppen før i mai eller juni, virker en oppstart i april veldig optimistisk.

- Lite sannsynlig



FA-styreleder Greg Clarke har sagt til Premier League-klubbene at det ikke er sannsynlig at de resterende kampene blir spilt. Telegraphs kilder tror også det går mot at EM-sluttspillet i sommer blir utsatt, slik at klubbfotballen kan fortsette i juni og juli, og kanskje til og med enda lenger.

Spørsmålet om nedrykk og opprykk fra Championship, er sammen med Champions League-kvalifisering andre temaer med enorm betydning for klubbenes økonomi.

Direkte: Koronaviruset for enorme konsekvenser for idrettsverdenen

Det er blitt foreslått at de to topplagene på nest høyeste nivå, West Bromwich og Leeds, skal få spille i en Premier League med 22 klubber neste sesong. Ligacupen er utsettes et helt år i det samme forslaget for å skaffe mer rom på spilleplanen, mens fem hele lag skal rykke ned.

I forbindelse med kvalifisering til Champions League, er et av forslagene at de samme klubbene som hadde plass i denne sesongens versjon får beholde plassene, mens andre klubber plassert innenfor topp fire denne sesongen vil få sjansen i et forlenget kvalifiseringsspill.

Les også De har forsømt ansvaret sitt