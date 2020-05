Liverpool-flopp Rickie Lambert med hard skyts mot tidligere lagkamerat Mario Balotelli: - En skam

Liverpool-supporter Rickie Lambert ble aldri noen suksess på Anfield. Nå gir han mye av skylden for dette til tidligere manager Brendan Rodgers og tidligere lagkamerat Mario Balotelli.

Rickie Lambert skrev under for Liverpool i 2014, men overgangen ble aldri det han hadde drømt om som guttunge.

Liverpool falt sammen etter salget av Luis Suarez og endte opp på sjetteplass.

Lambert, som bare scoret tre ganger på 36 kamper, ble bare værende på Anfield i én sesong.

- En skam

Nå åpner han opp om det som ble en tung tid, og han mener ankomsten til Mario Balotelli ødela både for ham personlig og Liverpool generelt.

- Brendan Rodgers hentet Balotelli og satte ham foran meg i køen. Det fikk meg til å reagere, for å være ærlig. Jeg kunne ikke forstå det, sier Lambert til Bristol Post.

For engelskmannen mener sin italienske spissrival hadde en avskyelig fremtoning på trening, med manglende innsats og dedikasjon.

- Måten han oppførte seg på trening, det var en skam. Utenfor banen kunne han være en herlig fyr, men personligheten på treningsfeltet var ikke bra. Da vi spilte kamper gjorde han et forsøk, og jeg har møtt spillere som det tidligere, men de har vært gode nok til å komme unna med det. Han var ikke det, mener Lambert.

- Jeg kunne ikke forstå hvordan Rodgers lot ham slippe unna med det, og at han valgte ham foran meg. Det påvirket meg direkte, men det hadde også en negativ effekt på laget, tror han.

OMDISKUTERT: Mario Balotelli. Foto: Jon Super (AP)

Balotelli ble senere sendt på lån fra Liverpool etter kun én sesong på Anfield, og totalt scoret han bare fire ganger på 28 kamper.

I 2016 ble han solgt av Jurgen Klopp til Nice.

Sa nei til rask overgang

Lambert dro videre til West Bromwich i 2015, men avslører i intervjuet at han hadde muligheten til å forlate Liverpool bare noen uker etter at han signerte.

- Rodgers prøvde tidlig å kvitte seg med meg til Crystal Palace, så jeg visste jeg ikke kom til å være førstevalget hans. Men jeg sa nei umiddelbart. Hvorfor skulle jeg etter mange år forlate en klubb som Southampton for å dra til Liverpool, og etter bare noen uker etter det dra videre til Palace? spør han retorisk.

IKKE BESTEVENNER: Mario Balotelli og Rickie Lambert. Foto: Paul Ellis (AFP)

Lambert valgte på høsten 2017 å legge opp som profesjonell fotballspiller.

– Jeg har hatt noen opp- og nedturer i karrieren min, men å representere klubber som Southampton og Liverpool og spille for landet mitt i VM, var større enn mine villeste drømmer, sa Lambert i en pressemelding den gangen.

Han slo for alvor igjennom da skjøt Southampton opp fra 1. divisjon (nivå tre) til Premier League på to sesonger. Etter ytterligere to sesonger for «The Saints» ble han solgt til Liverpool sommeren 2014.

Lambert var som nevnt ingen suksess i Liverpool, og han ble solgt til West Bromwich etter én sesong. Der scoret han kun ett mål på 26 kamper. Senere ble det én sesong med Cardiff, der han ikke fikk fornyet kontrakten etter forrige sesong.