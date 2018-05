Liverpool-forsvarer mister mesterligafinalen og VM

Liverpool-forsvarer Joe Gomez kommer ikke til å spille verken mesterligafinalen i mai eller sommerens VM-sluttspill på grunn av skade, opplyser klubben.

På sin hjemmeside opplyser Liverpool at Gomez nylig har gjennomført en operasjon etter ankelskaden, og at han ikke blir klar til verken mesterligafinalen 26. mai eller sommerens verdensmesterskap i Russland.

Gomez bekrefter selv på Instagram at sesongen, både på klubb og landslag, er over for ham.

– Det har vært noen tøffe uker hvor jeg har forsøkt alt for å komme tilbake og hjelpe klubben. Jeg vil fortsette å gjøre det jeg kan for å komme tilbake i best mulig form før neste sesong, skriver Gomez.

Den 20 år gamle engelske landslagsspilleren ble ankelskadd 23. mars i landskampen mellom England og Nederland.

Gomez spilte de to påfølgende kampene for Liverpool mot West Bromwich (2-2) og Stoke (1-1), men har måtte kaste inn håndkleet og er nå operert i ankelen.

(©NTB)

