Liverpool fortsetter kjøpsfesten, Jota hentes for cirka 535 mill. kroner

Liverpool har forsterket angrepet ytterligere. Diogo Jota kommer fra Wolverhampton for over en halv milliard kroner.

Liverpool bekreftet overgangen på sin hjemmeside lørdag. 23-åringen scoret sju mål på 34 kamper sist sesong, men har ikke vært å se for Wolves så langt denne sesongen. Nå er han klar for Liverpools stjernegalleri.

Nyheten kommer ikke lenge etter at Thiago-handelen ble offentliggjort. Dermed har den regjerende Premier League-mesteren forsterket seg offensivt med duoen.

Portugiseren noterte seg totalt for 131 kamper, 44 mål og 19 målgivende pasninger for Wolves (en sesong i mesterskapsserien, to i Premier League).

Han har også fire landskamper for Portugal, og scoret ett mål (mot Kroatia i nasjonsligaen i starten av september).

Liverpool møter Chelsea til storkamp på Stamford Bridge søndag.

