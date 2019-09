Liverpool fortsetter sin perfekte statistikk i Premier League etter sliteseier

Serieleder Liverpool fikk det tøft mot et heltent Sheffield United.

SHEFFIELD UNITED - LIVERPOOL 0-1:

Sheffield United gikk rett i strupen på serielederen, og etter tre minutter fikk Oliver McBurnie kampens første mulighet, men skuddet ble enkelt reddet av Adrián. Hjemmelaget fortsatte å presse, og var gode de første 15 minuttene av kampen mot et Liverpool-lag som er i kanonform. De røde hadde vunnet seks av seks kamper før ettermiddagens kamp.

Det tok også 16 minutter før bortelaget fikk sin første sjanse. Wijnaldum fyrte av et skudd som Sheffield-målvakt Henderson hadde god kontroll på. Sheffield lot seg ikke affisere noe særlig og kom til flere muligheter. I det 21. minutt kom Callum Robinson seg løs og hamret av gårde et skudd, men skuddet gikk like utenfor målet til Adrián.

Målløst til hvilen

Like etter halvtimen fikk Sadio Mané en kjempemulighet etter en strålende pasning fra Van Dijk, men alene med keeper skjøt senegaleseren over mål.

Mané fikk imidlertid en enda større sjanse rett før pause. Etter en flott kombinasjon mellom Mohamed Salah og Roberto Firmino etter en kontring, så endte ballen hos Mané som fra fem meter skjøt i stolpen. Der skulle senegaleseren gitt Liverpool ledelsen, men begge lag gikk til hvilen med 0-0. Denne omgangen var også den første omgangen denne sesongen, hvor Liverpool ikke hadde et eneste skudd på mål. Det var også første gang denne sesongen at serielederen ikke leder til pausen.

I pausen fikk Liverpool kritikk av Premier League-ekspert Simen Stamsø Møller for prestasjonen sin de første 45 minuttene.

- Det var mye bra, men veldig mye dårlig også. Jeg tror at Klopp er den som er minst fornøyd med denne omgangen, var noe av det Møller sa i Premier League-studioet.

Heltent i starten av andre

Det vites ikke hva Sheffield United-manager Chris Wilder sa til laget sitt i pausen, men det var et heltent hjemmelag som kom ut på Bramall Lane i andre omgang. Nok en gang gikk de rett i strupen på Liverpool og var frempå ved flere anledninger, men Virgil Van Dijk ryddet opp i det som kom.

Etter 53 minutter klarte Oliver McBurnie å rive seg løs inne i feltet, men headet like over fra 7-8 meters hold. Noen minutter senere var hjemmelaget heldige som ikke fikk straffe imot. Mané ble taklet av Lundstram inne i feltet med knottene først, men dommer Anthony Taylor bare vinket det videre. VAR ble heller ikke brukt i situasjonen, og Premier League har fått kritikk tidligere i sesongen for å ikke rette opp i feilaktige avgjørelser.

- Et sårbart maskineri

Hjemmelaget fikk en ny mulighet i det 64. minutt, da Oliver Norwood banket til fra langt hold og tvang Liverpool-keeper Adrián ut i full strekk.

- Det maskineriet Liverpool har vært, det ser mer sårbart ut i denne matchen, sa kommentator Peder Mørtvedt.

Noen minutter senere var det enda mer trøbbel for Liverpool, da de med et nødskrik fikk blokkert to skudd på rappen, fra henholdsvis Fleck og Lundstram.

Keepertabbe

Da det så mørkt ut for Liverpool, skjedde noe som ofte skjer med lag som har flyt. Mot spillets gang scoret Wijnaldum etter en kjempebrøler fra Sheffield United-keeper Dean Henderson. Målvakten glapp ballen mellom beina, og dermed tok serielederen ledelsen etter 70 spilte minutter.

VANSKELIG: Bortekampen mot Sheffield United ble vanskelig for Liverpool, men serielederen tok med seg tre poeng til slutt. Her jubler Georginio Wijnaldum og Roberto Firmino etter at førstnevnte scoret. Foto: Phil Noble (REUTERS)

Nederlenderens skudd fra rundt 16 meter var midt på mål, og Henderson skulle ha holdt den. Noe 22-åringen på utlån fra Manchester United selv skjønte etter at tabben var et faktum.

- Dette var vondt å se på, sa Stamsø Møller i Premier League-studioet etter kampen.

- Liverpool i stolpen. Snytt for straffe. Men Klopp fikk en presang av keeper med Zalo på hanskene. 0-1 slutt, tvitret fotballekspert Morten Langli.

Henderson fikk en liten revansje i det 78. minutt, da Salah var helt alene og avsluttet fra 6-7 meter. Keeperen strakk ut beinet og reddet mesterlig skuddet fra egypteren. Fem minutter før full tid burde Leon Clarke ha utlignet i sin Premier League-debut, men avslutningen gikk over mål.

Etter dette klarte Liverpool å ri av stormen, og vant sin sjuende av sju Premier League-kamper denne sesongen. Det er bare andre gang i klubbens historie at de vinner sine første sju ligakamper, og de er kun det andre laget som har klart det i Premier League. Chelsea vant også sine første sju kamper i 2005/2006-sesongen.