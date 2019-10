Liverpool fryktet andre klubber: Tok et helt spesielt grep for at Trent Alexander-Arnold skulle gå under radaren

Liverpool-backen ble «gjemt» bort for rivalene som seksåring.

Laget het Country Park. De hadde skaffet seg en solid ledelse. Det sto 4-0. Den type ledelse Country Park pleide å ha når Trent Alexander-Arnold var på banen.

Alexander-Arnold var overalt på gressmatta, men i andre omgang, mot slutten av kampen, slapp han seg ned til midtstopperplass, for å sikre seieren og resultatet.

LES OGSÅ: Avvist av Ferguson, uønsket av Rodgers, sjef under Klopp

Så fikk Country Park corner. Alexander-Arnold klarte ikke å stå imot.

Han bare måtte ta turen fram, han luktet muligheten for en ny scoring.

- Ender dette i baklengs, er det din feil, lød det strengt fra benken.

Corneren ble klarert raskt og motstanderlaget kontret lynkvikt. Alexander-Arnold måtte løpe. Fort. Løpe hjem i jakt på motspilleren, og ballen. Men spissen var alene gjennom. Det måtte bli mål. Ingenting kunne vel stoppe ham. Eller?

En lang tå kom i veien. I siste liten. Country Park slapp med skrekken. De unngikk baklengsmålet. Trent Alexander-Arnold nådde fram i tide og fikk avverget.

Jo, da, Country Park ledet 4-0. De hadde i praksis vunnet kampen, men for den unge fotballspilleren var det like viktig å holde rent bakover, sørge for en «clean sheet».

De som så kampen fra sidelinjen var skjønt enige: - Han er en ekte scouser!

Slik gjengir den prisbelønte forfatteren og journalisten Simon Hughes en av de mange kampene Liverpools Trent Alexander-Arnold spilte i sine tidlige barndomsår.

Det trange nåløyet

Liverpools høyreback er oppvokst et drøyt steinkast fra Melwood, klubbens legendariske treningsanlegg, og det lå i kortene at han skulle bli «rød».

Da han så Steven Gerrard og de andre heltene slå Juventus i kvartfinalen av Champions League i 2005, og senere vinne turneringen, var han solgt.

Mamma Dianne har ved flere anledninger fortalt at det kun var Liverpool som sto i hodet på den unge Trent etter dette. Guttungen var besatt av Liverpool.

LES OGSÅ: Thomas var på tur med familien da Klopp ringte: - Den viktigste telefonsamtalen i mitt liv (NA+)

I dag er han det lokale symbolet - den ekte scouseren - i en stadig mer globalisert fotballklubb. I likhet med så mange andre klubber har det også vært klare tegn i Liverpool på at klubbens tilknytning til lokalsamfunnet har blitt svekket. Jakten på penger og en sterkere merkevare har tatt overhånd. Lokal identitet blitt visket bort.

«We are Liverpool. This means more», er det retoriske grepet som er brukt for å røre folk inn i hjerterota og minne om fellesskap, samhold og identitet. Selv om det i dag virker ganske så sammenspleiset rundt Liverpool F.C, har det ikke alltid vært slik.

LOKAL HELT: Dette gatemaleriet av Trent Alexander-Arnold er å finne i Liverpool. Foto: Peter Byrne (Pa Photos / NTB scanpix)

I flere år kunne det virke som en aldrende Steven Gerrard var det siste som knyttet Liverpool og de lokale sammen. Da mannen med kallenavnet «Captain Fantastic» dro til Los Angeles skrek massene etter en ny helt, en ny lokal gutt. Et nytt idol.

Etter gode år med folk som Robbie Fowler, Steve McManaman, Jamie Carragher og Steven Gerrard, kunne det virke som veien fra klubbens ungdomsakademi og opp til A-laget var lengre enn noen gang. At konkurransen hadde blitt for stor. Martin Kelly, Conor Coady, Jay Spearing og Adam Morgan. Alle prøvde. De falt alle igjennom.

Stadig større, flere og dyrere spillerkjøp, samt et økt antall utlendinger på akademiet har gjort nåløyet så trangt som trangt kan bli. Kun de færreste klarer å gå hele veien opp. Sjansene blir stadig mindre for at en lokal gutt skal stige i gradene.

Heldigvis hadde Liverpool en av sin egne i bakhånd. I tilfellet Trent Alexander-Arnold startet planleggingen av en kommende karriere allerede da gutten var seks år.

Tok spesielt grep

Det var nemlig ikke tilfeldig at Alexander-Arnold spilte sin fotball i Country Park de første årene. Liverpool hadde en helt spesielt grunn for å plassere ham der.

En klubb som også har fostret Liverpool-produkt som Jon Flanagan, Jordan Rossiter, Andre Wisdom og Brad Smith. De som bare nesten kom gjennom nåløyet.

LES OGSÅ: Roberto Firmino: Fra slummen til flomlysene på Anfield

Det var ifølge Simon Hughes et helt bevisst grep fra Liverpools side å plassere ham der. Da de oppdaget Alexander-Arnold i seksårsalderen, var han egentlig litt for ung.

GIKK SAMME VEI: Jordan Rossiter, som her har scoret for Liverpool i en ligacupkamp mot Middlesbrough, spilte i likhet med Trent Alexander-Arnold for Country Park i barndommen. Rossiter fikk imidlertid aldri sitt store gjennombrudd i Liverpool. Foto: Paul Ellis (AFP / NTB scanpix)

Liverpool kunne ikke tilby ham kontrakt og fast plass på ungdomsakademiet etter at han først ble oppdaget av klubben etter å ha vunnet en loddtrekning på sin lokale skole. Kun et fåtalls gutter på Alexander-Arnolds alderstrinn fikk sjansen til å delta på en treningsleir i regi av Liverpool, og opp av hatten ble Trents navn trukket.

- Jeg var seks år og Liverpool arrangerte en fotballskole på sommeren for lokalsamfunnet. Det ble sendt ut noen få invitasjoner til gutter i mitt alderstrinn og til min skole. «Hvem har lyst til å dra», sa de. Alle ville, selvsagt. Det eneste rettferdige var loddtrekning og mitt navn kom opp fra hatten, har han fortalt.

På fotballskolen ga han trenerne hakeslepp.

- Hvem i helvete er dette? Han er utrolig. Den beste jeg har sett, var en oppfatning som ble delt av de som så ham i akjson på fotballskolen, skriver Simon Hughes.

Liverpool innså kjapt at det trolig ville bli konkurranse om signaturen hans, når han ble gammel nok, om flere andre klubber fikk øynene opp for juvelen.

Derfor var planen klar: De skulle «gjemme ham» i Country Park og la han spille der, under radaren til andre klubber, fram til de kunne gi ham akademikontrakt.

Kobling til United

Det gjorde de nok lurt i, for i senere år kom både byrival Everton og naborival Manchester United på banen, etter å ha fått nyss om Alexander-Arnolds potensial.

Tidligere akademisjef i United, Brian McClair, har bekreftet interessen overfor Manchester Evening News.

- Vi så ham da han spilte en U14-kamp på Carrington (Uniteds treningsanlegg) for Liverpool. Jeg tenkte dette var en god spiller, hvem er han?

- Chelsea forsøkte å hente ham, Manchester City ville også ha ham, men beskjeden fra familien var at de holdt med Liverpool og gutten skulle spille for dem.

Alexander-Arnold er tett knyttet til Liverpool, men han har også sine koblinger til United. Onkel John Alexander var for eksempel klubbsekretær i United i mange år, mens bestemor Doreen Carling har vært kjæreste med sir Alex Ferguson.

Ferguson selv, som ledet United med stø hånd i en årrekke, hadde også fått høre om den talentfulle guttungen og spurte ham en gang om hvorfor han valgte Liverpool:

- Moren min liker ikke å kjøre på motorveien, svarte Trent kjapt.

Han siktet til den den smått famøse M65-veien mellom de to byene. Svaret var selvsagt satt på spissen, for i Alexander-Arnolds hode var det aldri noen tvil om hvor lojaliteten lå. Liverpool var det eneste som gjaldt for hans del.

Under barndomsårene skal familien ha blitt tilbudt store penger for å flytte til andre klubber, men mamma Dianna sørget for trygge og fornuftige rammer. Alexander-Arnold kommer også fra en godt bemidlet familie. De trengte ikke pengene på samme måte som mange andre familier i England. De kunne koste på seg litt is i magen.

LES OGSÅ: Ristet på hodet av Mané - 15 minutter senere var all tvil borte

- Han motiveres ikke av penger. Alt han bryr seg om er fotball og Liverpool. Han er besatt, har mamma Dianne Alexander sagt ifølge The Independent.

Mamma får æren

Moren får mye av æren for å ha holdt Alexander-Arnolds føtter plantet på bakken opp gjennom oppveksten. De som har jobbet i Liverpool lenge, og fulgt guttens vei opp gjennom klubbsystemet, mener moren har hjulpet ham med å holde rett fokus.

Som liten hadde Trent et voldsomt behov for å vinne. Ble det tap, i kamp eller på trening, kom han ofte hjem i dårlig humør, sutret og neket å spise middag.

UNGFOL: Trent Alexander-Arnold i akjson for Liverpool i FA-cupen i januar 2017. Foto: Martin Rickett (Pa Photos / NTB scanpix)

Da kastet mamma Dianne seg raskt over telefonen og ringte til Liverpool.

- Trent kan ikke spille kamp neste uke. Han har ikke spist opp maten sin.

Les også Carragher mener Liverpool gjorde en stor tabbe i rasismesaken mot Luis Suarez

Moren snakket med høy stemme og gjorde et tydelig poeng ut av at hun var på telefon med Liverpool, slik at Trent skulle høre det og forstå at hun mente alvor.

Dermed var tonen satt. Alexander-Arnold måtte skjerpe seg hjemme. Dagen etter kunne moren finne på å slå på tråden til sønnens klubb igjen ...

- Det kan hende at han kan spille likevel. Om ha fortsetter å oppføre seg ...

Igjen med høy, klar og tydelig stemme. Liverpool ble etter hvert vant til denne rutinen og var ofte med «på leken» for å holde Alexander-Arnold i ørene.

Det må ha funket. Alexander-Arnold ble raskt ansett som en av de største talentene i Liverpool, spilte ofte på et alderstrinn høyere og var kaptein på flere av de aldersbestemte lagene. Men som vi allerede har vært innom så er veien fra det å være et stort talent til å spille for A-laget i en klubb som Liverpool enormt.

Samtalene med Klopp

En mann har fått æren for å dytte Alexander-Arnold det siste steget.

Liverpool-manager Jürgen Klopp.

Det var Klopp som ga Alexander-Arnold debuten i oktober 2016 og det er under tyskerens ledelse at han har gått fra å være en svært talentfull unggutt, til å bli sett på som en av planetens beste høyrebacker med to Champions League-finaler på under beltet før han rakk å fylle 21 år. Noe han for øvrig gjorde 7. oktober i år.

Les også Roberto Firmino slår tilbake mot Roy Keanes krasse «klemme»-kritikk

Til tross for sitt enorme talent, har Alexander-Arnold blitt omtalt som litt beskjeden og introvert, noe som gjorde det vanskelig for ham å finne seg helt til rette i A-lagstroppen den første tiden mens han var oppe. Han holdt seg mye for seg selv.

Dette skal ha bekymret Klopp.

Tyskeren søkte høyt og lavt etter måter å integrere unggutten bedre i laget. De som hadde hatt Alexander-Arnold på aldersbestemte lag opp gjennom årene rådet Klopp til å ikke bruke så mye tid på å oppmuntre unggutten til å være mer sosial, men heller å jobbe tett med ham - gi så mange tilbakemeldinger som mulig.

Alexander-Arnold ville først og fremst lære og bli bedre. Han ville ikke bare høre at han hadde gjort det bra eller at han holdt nivået. Høyrebacken ønsket dypere tilbakemeldinger og tett oppfølging på hvordan han kunne forbedre seg.

Klopp startet derfor med å ta seg ekstra tid til Alexander-Arnold etter treningene. Der de snakket mye sammen om forventinger, tanker og fotball generelt. Det at Pepijn Lijnders kom tilbake til Liverpool i 2018 og fikk en sentral rolle i Klopps stab, har også betydd mye. Lijnders jobbet tett med Alexander-Arnold på alderbestemt nivå, før han forsvant til hjemlandet Nederland og var manager i NEC en kort periode.

SENTRAL: Trent Alexander-Arnold spilte en sentral rolle da Barcelona ble slått på Anfield. Foto: Peter Byrne (Pa Photos / NTB scanpix)

Klopp fikk en slags farsrolle for Alexander-Arnold og gjennom disse samtalene bidro han også til at supertalentet fikk den selvtilliten han trengte inn i spillergruppa.

- Selv om jeg nå har opparbeidet meg respekt innad i spillergruppa, så føler jeg at det er noe du må gjøre deg fortjent til. Jeg var sjenert og ville egentlig ikke snakke med ande. Jeg vil kun spille fotball. Nå føler jeg meg komfortabel med å småprate med de andre spillerne. Nå føler jeg meg mer som en del av laget, sier han til Daily Mail.

- Nå er målet mitt å bli en spiller som de unge kan se opp til. En spiller som de drar hjem og sier «mamma, jeg vil bli som ham» om, sier 21-åringen videre.

Sesongen 2018/19 slo Klopps arbeid ut i full blomst. Alexander-Arnold herjet på høyrekanten - både offensivt og defensivt. Han bidro med 12 assists i en sesong som endte med 97 poeng og andreplass i Premier League for Merseyside-klubben.

Antall assists i ligaen landet 21-åringen nylig i Guinness Rekordbok, som den forsvarsspilleren med flest målgivende i løpet av en Premier League-sesong.

Det var også denne sesongen unggutten leverte en assist som sent vil bli glemt på Anfield. I semifinalen mot Barcelona slo han en corner til Divock Origi som tok katalanerne på senga og sendte de røde til finalen i Champions League.

Den nevnte sesongen kulminerte i Champions League-triumf. 2-0 over Tottenham i Madrid gjorde at Alexander-Arnold kunne feire trofeet han selv så sine egne helter vinne 14 år tidligere i Istanbul.

Triumfen som for alvor gjorde ham besatt av Liverpool. Triumfen som gjorde at han nektet å godat et baklengsmål på ledelsen 4-0. Triumfen som gjorde at han ville spille «fotball som en ekte scouser».