Liverpool fryktet det verste etter Fabinho-skade. Nå skal de ha fått svar

Premier League-klubben står midt oppe i en midtstopperkrise, men skal ha fått positive nyheter etter onsdagens undersøkelse av brasilianeren.

I Champions League-kampen mot Midtjylland måtte Fabinho ut med det som så ut til å være en strekkskade. Ifølge Daily Mail har klubben fryktet at brasilianeren kunne være ute i opptil seks måneder som en følge av det som skjedde.

Nå skriver imidlertid avisen at lårskaden til Fabinho ikke er så ille som først fryktet. Liverpools medisinske apparat fryktet at det dreide seg om at en muskelgruppe i låret var helt avrevet, men trolig skal det være snakk om en delvis avrivning.

- Tre kamper

Dette kom fram under en undersøkelse onsdag, skriver The Mirror.

Dette betyr at Fabinho i beste fall kan være tilbake på banen etter landslagspausen i november og at han dermed kun går glipp av tre kamper.

Liverpool har allerede Virgil van Dijk ute med en langtidsskade, etter at nederlenderen skadet korsbåndet i møtet med Everton tidligere i høst.

Van Dijk kan være ute resten av sesongen med skaden.

Det betyr at Liverpool er inne i en stopperkrise. I tillegg til Fabinho og van Dijk, er også Joel Matip ute med skade, noe som betyr at Joe Gomez er den eneste seniorstopperen som er skadefri per nå.

Matip nærmer seg å være spilleklar igjen, men Daily Mail skriver at Liverpool ikke vil ta sjansen på å bruke kameruneren i møtet med West Ham denne helgen.

Williams og Phillips

I møtet med Midtjylland måtte manager Jürgen Klopp kaste inn unggutten Rhys Williams, som kun for kort tid siden spilte på nivå fem i engelsk fotball.

Til møtet med West Ham blir det nå spekulert i at 23 år gamle Nat Phillips kan få sjansen i midtforsvaret, som makker til Gomez.

Philips regnes som et litt mer erfarent alternativ enn Williams. Førstnevnte var utlånt til Stuttgart i den tyske Bundesligaen sist sesong.