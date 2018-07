Liverpool fullførte Alisson-overgang

Liverpool fullførte torsdag kveld kjøpet av Brasils landslagskeeper Alisson fra Roma. 25-åringen blir verdens dyreste målvakt.

Ifølge Roma kan overgangssummen nå en verdi på 72,5 millioner euro (695 millioner kroner). Tidligere var Gianluigi Buffon dyreste målvakt. Han kostet 53 millioner euro da Juventus hentet ham fra Parma i 2001.

– Alisson har signert en langtidskontrakt etter å ha bestått legesjekken og fullført de andre formalitetene i dag, melder Liverpool på sitt nettsted. Manager Jürgen Klopp beskriver ham som «en av verdens beste målvakter».

– Vi kan bekrefte at Alisson Becker har fullført sin overgang til Liverpool og at avtalen kan bli verdt inntil 72,5 millioner euro, tvitret Roma.

Alisson vil overta keeperplassen i klubben fra Loris Karius, som gjorde to kjempetabber i 1-3-tapet for Real Madrid i mesterligafinalen i mai.

– Jeg er veldig glad. Det er en drøm som blir virkelig å få spille for en klubb av denne størrelsen, som er vant til å vinne. Hva angår mitt liv og min karriere er dette et stort steg, og dere kan være trygge på at jeg vil gi alt, sa Alisson til Liverpools nettsted.

Liverpool har lagt ut mye penger på nye spillere i år. I januar ble Virgil van Dijk verdens dyreste forsvarsspiller da han ble hentet fra Southampton for 820 millioner kroner.

I sommer har klubben hentet Fabinho, Naby Keita og Xherdan Shaqiri.

(©NTB)

Mest sett siste uken