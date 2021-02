Liverpool ga bort tre poeng på få minutter: - Det rakner jo helt

Drømmedag ble til mareritt på få minutter for Jürgen Klopp og Liverpool.

LEICESTER - LIVERPOOL 3-1

I nesten 80 minutter hadde Liverpool god kontroll på tingenes tilstand på King Power Stadium, men så raknet det totalt for Jürgen Klopps mannskap i løpet av minutter.

- Det rakner jo helt. Se hvor åpent det er her. Feil posisjonering, og her viser Kabak at han ikke har noen stor fart heller, sa Nils Johan Semb da Leicester fastsatte sluttresultatet til 3-1.

Det betyr at Liverpool nå har tapt tre Premier League-kamper på rad, noe de ikke har gjort siden 2014 - da Brendan Rodgers var manager for laget.

Krass Salah-kritikk

Det var to lag som gikk ut i hundre denne formiddagen på King Power Stadium, og før ti minutter var gått hadde hjemmelaget allerede notert seg for to halvsjanser.

I samme tidsrom ropte også Liverpool- og Mohamed Salah på straffespark ved to anledninger, men dommeren vinket spillet videre ved begge anledninger. Reprisene viste at det nok var riktig avgjørelse av Anthony Taylor.

På internett raste diskusjonen om hvorvidt egypteren forsøkte å filme seg til straffespark - og tidligere måltyv, og nå TalkSport-ekspert Dean Ashton, lot seg ikke imponere av Salahs teatralske fall.

- Det eneste han kan ha kjent av kontakt der var i så fall en berøring på skolissene. Når du ser det i sakte film ser det ut som en straffe, men det er det aldri. Det burde ikke være mulig. Igjen kommer Salah til å bli kritisert for måten han faller på. Det ser ut som beina hans bare forsvinner!, sa Ahston på direkten for TalkSport.

Ikke lenge etter måtte James Milner ut med skade, og ble erstattet av Thiago. Det er alt annet enn godt nytt for Jürgen Klopp, som allerede har et aldri så lite skademareritt i Liverpool for tiden.

I kampens 26. minutt kom Liverpool til en enorm sjanse, men Roberto Firmino klarte ikke å pirke ballen over streken fra (svært) nært hold - etter det som fort kan bli en av sesongens redninger, signert Kasper Schmeichel.

- Dette er helt latterlig! Det må være en av de beste redningene denne sesongen! Hvordan han klarer å stoppe den med en hånd vil jeg aldri forstå, sa Ally McCoist på direkten for Sky Sports.

Begge lag kunne notere seg for flere halvgode muligheter før hvilen, men det manglet litt på presisjonen i de avgjørende fasene for begge lagene.

Vanvittige sluttminutter

Etter hvilen var det hjemmelaget som kom seg til den første muligheten, men avslutningen fra Vardy ble enkel for Allison å håndtere. Drøye ti minutter senere vartet Trent Alexander-Arnold opp med et mesterlig frisparkforsøk, men metallet sto i veien for en klassescoring.

Den kom dog ikke lenge etter, og hvem andre enn Salah fikk avslutte et mesterlig Liverpool-angrep. Firmino disket opp med en sylfrekk målgivende med hælen, og Salah plasserte avslutningen sin mesterlig i Schmeichels lengste hjørne.

I kampens 78. minutt banket James Maddison ballen direkte i mål fra en vanskelig posisjon, i en situasjon som absolutt alle på banen (og tribunen) trodde var offside. Det var flere Leicester-spillere som blokkerte utsikten til Allison, men VAR tok grep og streket opp etter beste evne, og til slutt ble det bestemt at målet skulle gis.

Frem til da hadde Liverpool langt på vei hatt kontroll på tingenes tilstand, men så endret alt seg. Youri Tielemans slo en pasning i bakrom, og i det som så ut som en enkel posisjon, klarte nysigneringen, Kabak, og Allison å gå i veien for hverandre. Vardy lot seg ikke be to ganger, og kunne spasere ballen i mål mens Liverpool-forsvaret bare kunne se på.

Like etterpå stoppet Liverpools sisteskanse et nytt skuddforsøk fra Vardy på mesterlig vis, og beholdt dermed spenningen i kampen. Da var det uansett allerede klart hvor de tre poengene ville ende, og dermed var det tidligere Liverpool-sjef, Brendan Rodgers, som kunne le best denne lørdagen.

Til slutt kunne Harvey Barnes fastsette sluttresultatet til 3-1 etter en fin Leicester-overgang.

