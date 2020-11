Liverpool gikk på en smell mot Atalanta

Liverpool slet tungt med å skape målsjanser og røk på et overraskende hjemmetap mot Atalanta.

LIVERPOOL - ATALANTA 0-2:

Liverpool kunne sikret avansement til åttedelsfinale i Champions League med seier mot Atalanta onsdag.

I stedet gikk Jürgen Klopps gutter på et overraskende 0-2-tap, og nå er Gruppe D vidåpen før de siste to rundene.

Josip Ilicic og Robin Gosens scoret målet for Gian Piero Gasperinis mannskap på Anfield.

Klopp: - Min største utrordring

Det var en ærlig Liverpool-manager Jürgen Klopp som ble snakket i et Viasat-sendt intervju etter kampslutt.

- Det var et fortjent tap. Vi må innrømme det og har ikke noe problem med det. Gruppa er fortsatt åpen, og det har vært tydelig hele tiden. Det kommer tøffe kamper, så vi må riste løs og gå på igjen, sa Klopp.

- Jeg er ikke sint eller noe slikt. Jeg er allerede klar, for om 60-og noen timer må vi spille igjen og sånn er det. Det må vi akseptere og da må vi sørge for at vi er der på en annen måte, sa Klopp videre.

- Er dette din tøffeste utfordring?

- Ja. jeg er 53 år gammel, og hele situasjonen i verden nå er den største utfordringen jeg har møtt.

Tam førsteomgang

Det var et langt mer skjerpet Atalanta som møtte Liverpool på Anfield onsdag, sammenlignet med i 0-5-kampen i Bergamo tidligere i høst.

Italienerne fikk flere brudd på Liverpools halvdel i den første omgangen og fikk også en brukbar mulighet til å ta ledelsen etter ni minutters spill.

Da ble nemlig Robin Gosens spilt fri på venstresiden og prøvde seg på et skudd. Alisson Becker var imidlertid med på notene og fikk flått til corner.

Det gikk lang tid mellom de store Liverpool-sjansene i første omgang, men like før pause var Mohamed Salah farlig frampå. Egypteren forsøkte seg med et skudd med høyrebeinet etter at ballen ble klarert ut etter corner, men ballen seilte over mål.

Det var Liverpools eneste avlutning i løpet av de første 45 minuttene - så få skuddforsøk har ikke Liverpool hatt i en første omgang siden Premier League-møtet med Chelsea i 2017.

To kjappe fra Atalanta

Etter en times spill tok Atalanta ledelsen, etter at Papu Gomez svingte et innlegg inn i boksen. Josip Ilicic løp seg fri på bakre stolpe og skled inn 0-1 med høyrebeinet.

Da stod allerede Diogo Jota, Andy Robertson, Fabinho og Roberto Firmino klare på sidelinjen. Kvartetten entret dermed banen med Atalanta i ledelsen, mens Divock Origi, Gini Wijnaldum, Kostas Tsimikas og Mohamed Salah gikk ut.

Friske bein hjalp ikke for et tamt Liverpool-lag, for like etterpå satte Gosens inn 2-0 etter at Hans Hateboer headet ballen ned i beina på tyskeren inne i sekstenmeteren.

Liverpool leder fremdeles Gruppe D, to poeng foran Atalanta og Ajax, som slo Midtjylland 3-1 i Amsterdam onsdag.

Reklame Black Week: Her får du oversikt over alle salgene