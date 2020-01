Liverpool-helt Bruce Grobbelaar tar «skylden» for at klubben ikke har vunnet ligaen på 30 år

Grunnen er en utrolig historie som involver en heksedoktor og urinering ute på Anfield.

Sist gang Liverpool vant den engelske ligaen var i sesongen 1989/1990. 62-åringen fra Zimbabwe sto dengang i mål for rødtrøyene, men siden har altså ikke Merseyside-klubben vunnet ligaen. Denne sesongen ser det lysere ut enn noensinne. Klubben leder med 13 poeng etter 20 serierunder, og kan skimte ligagullet i horisonten nå.

Les også: Minamino bekreftet klar for Liverpool

Om vi skal vi tro Grobbelaar er det fordi «forbannelsen» er opphevet. En «forbannelse» som startet i 1992, ifølge keeperlegenden.

- Jeg hadde en testimonialkamp i 1992 og var sponset av Zambezi Lager (ølmerke). De sendte med en heksedoktor som gikk rundt med staven sin, og puttet vann på målstolpene på Anfield på begge sider av banen. Da tok han mikrofonen og sa:

- Hvis ikke «jungelmannen» Bruce Grobbelaar kommer til å spille her igjen, så vil dere aldri vinne ligaen igjen, forteller Grobbelaar til TV-programmet «Early Kick-Off».

- Fikk ikke urinert på Anfield Road

62-åringen forteller videre at hans karriere tok han til steder som Sør-Afrika og Canada før han kom tilbake til England. I 2014 så det veldig lyst ut for Liverpool, men de tapte ligagullet på slutten etter blant annet Steven Gerrards famøse kamp mot Chelsea, hvor Liverpool tapte 2-0 på Anfield.

- Husker du da Steven Gerrard skled? Den natten gikk jeg ut på banen og fikk urinert på målstolpene ved The Kop, men jeg rakk ikke å urinere på målstolpene ved Anfield Road, fordi jeg ble kastet ut. Dermed endte vi på andre plass den sesongen, fordi jeg fikk ikke opphevet «forbannelsen», sier Liverpool-legenden.

SKLED: Liverpools Steven Gerrard opplevde marerittet i 2014. Foto: Peter Byrne (Pa Photos)

Fullførte jobben forrige sesong

På slutten av forrige sesong fikk Grobbelaar en ny sjanse til å fullføre jobben, da han spilte en bedriftskamp for det Liverpool-baserte hotellet, Hotel Tia.

Les også: Jack Lusby: Hvordan Fabinho ble verdens beste defensive midtbanespiller (+)

- Guttene sa til meg i garderoben at nå måtte jeg ta ansvar. Jeg tok dermed og urinerte i en vannflaske. I første omgang sprutet jeg urinen over målstengene ved The Kop og i andre omgang over målstengene på Anfield Road.

- Så det er du som har vært ansvarlig for 30 års lidelse, spør programleder Jake Humphrey.

- Nei, det var heksedoktoren sin feil, men det skal sies at jeg inviterte heksedoktoren til kampen, avslutter Grobbelaar, mens han bryter ut i full latter.