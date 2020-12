Liverpool-helt Carragher ber TV-profil slette tweet: - Din j**vla idiot

Tidligere Liverpool-stjerne Jamie Carragher reagerer kraftig på Twitter-melding etter trenerlegenden Gerard Houllier sin bortgang.

Mandag kom den triste nyheten om at den tidligere Liverpool-manageren hadde gått bort i en alder av 73 år. Houllier hadde i lengre tid slitt med hjerteproblemer.

Etter franskmannens død har flere fotballpersonligheter sendt sine kondolanser og varme ord om Houllier, blant dem er tidligere Liverpool-stjerne Jamie Carragher, som var en del av laget som tok «The Treble» under Houllier sin ledelse.

I tillegg til å hylle sin tidligere trener bet også Carragher seg merke i en tweet fra Lord Sugar. Han er en fremtredende britisk forretningsmann, mediepersonlighet og tidligere politisk rådgiver. Sugar skal være god for flere milliarder kroner.

Etter Houlliers død skrev Lord Sugar, hvis opprinnelige navn er Alan Michael Sugar, en melding som ikke falt i god jord hos den tidligere forvarsbautaen på Anfield.

- Triste nyheter om Gerard Houllier. Fin fyr. Jeg kan forestille meg at Piers Morgan vil sette av halve «God morgen Storbritannia»-showet til å fortelle alle hvor godt han kjente han og at de har en lang historie sammen, lød Sugars melding.

Meldingen fikk raskt stor oppmerksomhet og ble oppfattet som svært upassende. Carragher var blant dem som reagerte sterkt og ba om at meldingen skulle slettes umiddelbart.

- Slett denne din j**** idiot, svarte Carragher kort tid etter meldingen ble publisert.

Carragher skal i etterkant ha slettet sin tweet, men meldingen ble raskt plukket opp og omtalt i en rekke aviser og nettsteder.

Lord Sugar har ifølge The Mirror et heller anstrengt forhold til Piers Morgan. De to skal være rivaler langt tilbake i tid, men meldingen ble av flere stemplet som usmakelig kort tid etter det tragiske dødsfallet. Flere anklager Sugar for å forsøke å score billige humorpoeng etter en trist nyhet.

Også BBC-profil Dan Walker kommenterte det hele med en spydig beskjed til Sugar.

- Det er noe som heter tid og sted, Lord Sugar. Kan jeg ydmykt foreslå at dette hverken er tiden eller stedet, skriver han.

Carragher uttrykte stor sorg over dødsfallet som ble kjent mandag og hyllet Houllier som mannen som forandret han både som spiller og person.

Den franske trenerlegenden satt i managerstolen i Liverpool fra 1998 til 2004. Han ledet klubben til flere titler, men maktet aldri å vinne Premier League. Han trente også PSG, Lyon, Aston Villa og det franske landslaget i sin karriere.

