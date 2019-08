Liverpool herjet med Norwich, men Alisson-skade bekymrer: - Dette ser ikke bra ut

Norwich fikk alt annet enn en varm velkomst tilbake til Premier League.

LIVERPOOL - NORWICH 4-1

Da Premier Leagues første oppgjør denne sesongen ble sparket i gang, visste vi at vi ville få servert god fotball, men de færreste kunne spådd at det ville starte med et slikt fyrverki av en fotballkamp. .

BØRS: Slik presterte Liverpool-spillerne mot Norwich (Nettavisen Pluss)



Oppgjøret, som til slutt endte 4-1, fungerte som en kamp som virkelig var et varselsignal til de andre managerne i Premier League som har tenkt til å hevde seg i toppen.

Klopp om Alisson: - Han følte at noe traff han

Liverpool så ut til å fortsette der de slapp forrige sesong, og var angrepsvillige til det siste.

- Vi var skarpe i 60 minutter, men vi burde kanskje kontrollert kampen bedre enn vi gjorde. Norwich fortjener all mulig respekt, for de spiller virkelig sin egen fotball. De fikk målet sitt, men vi var aldri truet - selv om vi måtte jobbe hardt for det, sa Klopp etter kampslutt.

Og la til følgende melding om Alisson, som måtte ut med skade:

- Alt var bra i dag, bortsett fra situasjonen med Alisson. Det er galskap. Han følte det som at noe traff han bak på leggen, og det er jo ikke et godt tegn. Han blir ikke klar til onsdag, nei.

Allerede på onsdag skal Liverpool møte Chelsea i Istanbul, i Supercupfinalen. Det er oppgjøret mellom vinneren av Champions League og Europaligaen, en finale som altså spilles uten Alisson i Liverpool-buret.

Daniel Farke hadde nok håpet på en bedre start i Premier League, men det var en fattet Norwich-sjef som snakket med Sky Sports etter kampslutt.

SJEFENE: Daniel Farke og Jurgen Klopp. Foto: Martin Rickett (Pa Photos)

- Vi er skuffet over at vi tapte kampen. Vi ønsket å starte sesongen med poeng, men selvfølgelig er jeg utrolig glad for karakteren laget mitt viste. Vi skapte mer sjanser og hadde flere skudd på mål i andreomgangen. Jeg synes ikke det var så ille før hvilen heller. Jeg elsker dette laget, og jeg elsker spillerne mine.

Norwich viste hele veien at de hadde tro på eget spill, noe som åpenbart gledet Farke.

- Vi må stå fast ved det vi tror på. Selvfølgelig er vi nødt til å forsvare oss på en mer solid måte, men nå får jeg tilbake spillerne som har vært ute med skade, og denne kampen var en fin lærepenge for noen av spillerne mine - for de minste detaljer kan utgjøre en stor forskjell, sa Farke.

Marerittstart for Norwich

Kampens første mulighet gikk faktisk til gjestene.

Alisson sendte en uheldig pasning ut i farlig sone, og det høye presset til Pukki sørget for at han til slutt fikk slått ballen 45 grader ut til en umarkert Marco Stiepermann, men skuddet gikk langt over mål.

Bare få strakser senere skjedde det helt forferdelige for gjestene.

Origi utfordret fint fra venstresiden, og sendte en ball hardt inn i Norwich-boksen. Grant Hanley skulle bare klarere ballen ut, men sleivet - og ballen gikk rett i nettmaskene bak egen målvakt.

- En ubegripelig feil på dette nivået, sa Brede Hangeland fra TV 2s kommentatorboks.

FORTVILER: Grant Hanleys reaksjon etter selvmålet var nesten vondt å se på. Foto: Oli Scarff (AFP)

Norwich gikk for øvrig rett i angrep, og nok en gang endte ballen hos Stiepermann, som igjen sendte ballen langt opp på rad z - til ellevill jubel fra hjemmesupporterne.

Bortelaget hadde på ingen måte tenkt til å legge seg ned et tidlig baklengsmål til tross, og viste ved flere anledninger at de ikke var redd for å spille sitt eget spill på Anfield-matta. Pukki noterte seg for et par gode muligheter før kvarteret var spilt, men forsvarsspillet til Liverpool var det ingenting å utsette på.

Det samme kan man strengt tatt si om angrepsrekka og, som like etter viste hvorfor de er fryktet over hele Europa.

Les også Arsenal-duo får ikke spille åpningskampen av sikkerhetsmessige årsaker

Stikkeren fra Roberto Firminho var av ypperste klasse, og hvem andre enn Mohamed Salah var på rett sted til rett tid! Egypteren var iskald alene med Krul, og bredsidet ballen kontrollert i lengste hjørne.

Med 2-0 på måltavla etter 20 minutter, lå det an til å bli en blytung Premier League-start for nyopprykkede Norwich. Det ville Stiepermann så gjerne endre på - og på sitt tredje skuddforsøk for kvelden satt han Alisson endelig på prøve, men Liverpool-målvakten bokset det gode skuddet ut av farlig sone.

Vondt ble til verre for Norwich like etter.

På hjørnespark skulle Virgil van Dijk regelrett knuse Jamal Lewis i duell - og da gikk det som det måtte gå. Hodestøtet sendte ballen kontant i notene bak Krul, som heller ikke denne gangen kunne lastes for baklengsmålet.

Krul stoppet derimot en gigantsjanse fra Firmino bare øyeblikk senere. Brasilianeren vendte opp nydelig, og sendte avgårde et skudd med snert - som Krul mesterlig bokset til side.

Ti minutter før pause skulle vi få et av de øyeblikkene som kjennetegner kaoset i Premier League.

Alisson gikk ned med det som kunne tyde på en strekk bak leggen, og måtte etter litt behandling tusle av gresset. Ettersom Simon Mignolet forlot klubben i sommer, var det duket for Liverpool-debut for Adrian, som ble hentet til klubben forrige uke.

- Dette ser ikke bra ut, noterte Øyvind Alsaker i det Alisson hinket i garderoben.

DEBUT: Adrian utveksler noen gloser med Klopp før sin Liverpool-debut. Foto: Phil Noble (Reuters)

Det er ikke det verste å komme inn til debuten sin når laget ditt allerede leder 3-0, og minuttet etter skulle det bli hakket mer behagelig.

Assist-kongen fra forrige sesong, Trent Alexander-Arnold, prikket et utsøkt innlegg på pannebrasken til Divock Origi, som headet ballen enkelt forbi Krul, som med det måtte hente ballen ut av eget nett for fjerde gang - alt dette før Adrian i motsatt ende i det hele tatt hadde vært nær ballen.

Kampens andre omgang ble noe forsinket i det dommerstaben måtte få i orden noen tekniske utfordringer med det nyinnførte VAR-systemet i Premier League.

Norwich fikk betalt for strevet

Når den først kom i gang, startet den like forrykende som den første.

To minutter ut i omgangen hadde Liverpool allerede notert seg for to kjempemuligheter, og spesielt Firminos mulighet er det nesten vanskelig å tro at ikke gikk i mål.

Salah ville ikke være noe dårligere enn sine angrepskamerater, og skuddet etter 53 måter gikk bare noen centimetere til side for mål - og det er langt fra gitt at Krul ville fått fingrene på den om den hadde gått mellom stengene.

Tidvis kunne det se ut som Liverpool bare gjennomførte en treningsøkt etter hvilen, for de rødkledde hadde full kontroll over det som skjedde på Anfield-matta. Jürgen Klopps mannskap viste at den svake sesongoppkjøringen var fordums saga, og viste masse gode kombinasjonsspill, taktisk forståelse og tro på det de drev med.

Mye som forrige sesong, med andre ord.

Norwich skal ha for at de aldri sluttet å prøve, og det har en tendens til å lønne seg i lengden.

Det gjorde det også denne kvelden.

Etter en drøy time ble Teemu Pukki spilt lekkert gjennom av Buendia, og spissen hamret ballen nede til side for Adrian i Liverpool-målet. Fjorårets toppscorer i Championship viser altså at han kan overliste målvakter på øverste nivå også!

Et herlig reduseringsmål til tross, så var det aldri noen tvil om hvem denne kampen tilhørte. Liverpool var jevnt over flere hakk bedre enn Norwich i Premier League-åpningen, og innhoppet til Sadio Mané ga vertene en ekstra gnist.

Flere mål skulle det dog ikke bli i denne gnistrende Premier League-åpningen, som ga oss det aller meste vi kan be om fra en fotballkamp.