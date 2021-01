Liverpool i hengemyr: Sjokktap på Anfield og 438 målløse minutter

Liverpool sliter tungt foran mål og stanget igjen hjemme mot Burnley torsdag. Gjestene vant 1-0 og stanset tittelholderens rekke på 68 kamper uten hjemmetap.

Torsdagens nederlag var nemlig Liverpools første på hjemmebane i Premier League siden april 2017. Jürgen Klopps menn har ikke scoret på de siste fire kampene, og det nærmer seg en aldri så liten krise på Anfield.

Mot Burnley skapte vertene riktig nok sjanse på sjanse, men de klarte ikke å omsette dem i scoring. I stedet laget keeper Alisson Becker straffespark på tampen, og Ashley Barnes ble kampens eneste målscorer.

– Huff, ja. Det er et massivt, massivt slag i ansiktet, sa Klopp umiddelbart da han ble intervjuet etter kampen.

– Den enkle forklaringen er at det er mitt ansvar. Vi hadde ballen mye, vi skapte noe, men vi klarer ikke å fullføre det. Og så får de en straffe som jeg ikke ser. «Ali» sier at han ikke var borti ham, men jeg vet ikke, fortsatte Klopp.

Bunnpunkt

Tittelforsvareren er nå seks poeng bak serieleder og erkerival Manchester United. Men det som kanskje bekymrer aller mest, er det faktum at det er spilt 438 Premier League-minutter uten at Liverpool har scoret.

– Det handler om å ta avgjørelser. Vi tar feil avgjørelser. Det er tøft og ikke så lett å forklare. For dette er ikke spillere som tror ting går av seg selv. De jobber hardt. Men vi må prøve enda hardere, sier Klopp.

– Dette var et bunnpunkt. Vi må fikse dette. Og det kommer vi til å gjøre. Men i fotballen har du ikke så god til, fortsetter Liverpools tyske manager.

Benket stjerner

Han tok sjansen på å hvile Roberto Firmino og Mohamed Salah fra start hjemme på Anfield. Spissen Divock Origi fikk sin første ligastart for sesongen, og han fikk også kampens første skikkelig store sjanse. Den hamret han i tverrliggeren etter 43 minutter.

Burnley hadde forsvart seg godt fram til det, men et sleivspark fra Ben Mee førte til at Origi kom alene igjennom. Men den kamprustne spissen ble stresset og fyrte av fra 16 meter, og ballen traff krysstanga. Det var noe av det siste som skjedde i en første omgang der Liverpool hadde ballen mesteparten av tiden, men skapte lite.

Sjansefest

Etter hvilen kom derimot en god Liverpool-periode der vertene kom til flere gode sjanser. Pope var meget god da han kom seg ned i hjørnet på et skudd fra Trent Alexander-Arnold og reddet med hånden før han sparket ballen unna.

Salah og Firmino ble byttet inn i det 57. minuttet, og førstnevnte fikk sin første mulighet kort tid etter. Salah ble satt opp av Georginio Wijnaldum og avsluttet nede i nærmeste hjørne. Igjen var Pope patent.

Kort tid etter ble Mané satt opp av Salah, men senegaleseren blåste ballen over. Også Firmino fikk muligheten fra godt hold etter å ha spilt vegg med Andy Robertson, men han sleivsparket ballen utenfor.

Hardt straffet

Og mens Liverpool stanget og stanget, fikk Burnley den ene muligheten de trengte etter 81 minutter.

Etter en offensiv dødball endte ballen hos Ashley Barnes, som ble felt i forsøket på å ta seg forbi Liverpool-keeper Becker. Dommer Mike Dean blåste for straffespark, og det omsatte Barnes selv i mål og sin 100. scoring i seniorkarrieren.

– Vi møter et topplag som er bra på å holde på ballen. Men vi gjorde basisoppgavene våre godt. Vi er vant til å jobbe uten ball mot lag som dette, og jeg sa til spillerne at vi må gripe sjansene vi får. Og vi grep sjansen, sa Burnley-manager Sean Dyche.

Liverpool fortsatte å trykke på etter baklengsmålet, og også Takumi Minamino ble kastet inn i jakten på en utligning. Det ville seg imidlertid ikke for Liverpool – for fjerde kamp på rad – og dermed endte det med et høyst overraskende og sjeldent hjemmetap.

(©NTB)

