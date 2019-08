Liverpool i ny keeperkrise

Adrian skal ha blitt skadet i feiringen av supercup-seieren.



På fredagens pressekonferanse kunne Jürgen Klopp fortelle at Liverpool-målvakt Adrian sliter med en hoven ankel etter å ha blitt skadet av en supporter som løp inn på banen under feiringen av onsdagens supercupseier.

Spanjolen er nå usikker til lørdagens oppgjør mot Southampton.

- I går var det veldig hovent. Jeg snakket med han i dag og det var mye bedre, men vi får se hva som skjer, sier Klopp.

SKADET: Adrian skal være usikker til lørdagens kamp mot Southampton. Foto: Nick Potts (Pa Photos)

Irritert Klopp

Tyskeren tar samtidig et oppgjør med supportere som stormer banen. Han var ikke videre imponert av onsdagens banestormer.

- Vi elsker fansen vår, uten tvil, men de må slutte med det. Vi spilte mot City og noen løp ut på banen. Norwich, det samme. Det er ikke gøy. Kvinnen i Champions League-finalen gjorde penger ut av det. Jeg liker at vi ikke har gjerder på stadion, men det betyr at det ligger et ansvar på supporterne også. det er galskap. Hvordan kan noe som dette skje?, lurer tyskeren.

Ubeleilig skade

Adrian-skaden kommer bare dager etter at Alisson Becker er bekreftet ute i flere uker med en leggskade.

Klubben har hentet inn ny tredjekeeper i Andy Lonergan. Nå kan den tidligere Leeds- og Bolton-målvakten få sin Liverpool-debut tidligere enn antatt. 35-åringen trente med klubben i sommer, og signerte nylig på en korttidsavtale med Merseyside-klubben. Alternativt kan det bli 20 år gamle Caoimhin Kelleher som får sjansen.