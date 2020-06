Liverpool kan avgjøre gullkampen i rivalens lekegrind

Merseyside-derbyet mellom Everton og Liverpool, som kan avgjøre tittelkampen i Premier League, spilles ikke på nøytral bane. Kampen går på Goodison Park.

Det bekrefter Everton på sine nettsider onsdag.

Dermed kan Liverpool sikre klubbens første ligamesterskap på 30 år i byrivalens hule 21. juni. Forutsetningen er at Manchester City taper for Arsenal fire dager tidligere.

Det har den siste tiden vært diskutert å flytte et knippe «høyrisikokamper» i Premier League-innspurten til nøytral bane. Årsaken er frykt for smittespredning som følge av at fans samler seg utenfor sitt lags arena.

Grønt lys

Blant annet ble det først signalisert at kamper der Liverpool kan sikre serietittelen ikke kan spilles på Anfield. Onsdag bekrefter imidlertid Liverpool at det er gitt klarsignal til at alle klubbens resterende hjemmekamper skal spilles på Anfield.

Også det kommende Merseyside-derbyet sto på listen over kamper som var vurdert spilt på nøytral bane, men lokale sikkerhetsmyndigheter og lokalt politi i Liverpool gitt grønt lys for at oppgjøret kan gå på Goodison Park.

Avgjørelsen skal være tatt i tett dialog med klubbene og fansen. Kampen spilles samtidig for tomme tribuner.

Gratis for TV-seerne

I en uttalelse på Liverpools nettsider sier viseordfører Wendy Simon at mange ulike faktorer har vært vurdert i forbindelse med beslutningen om å tillate kamper på Anfield og Goodison Park. Hun henviser videre til at sikkerheten til spillere, dommere og støtteapparat har veiet tungt.

Everton opplyser at TV-seerne kan følge Merseyside-derbyet gratis på Sky Sports. Også det siste er et grep for å redusere smittefaren. Håpet er at folk holder seg hjemme og følger kampen der.

Det er første gang i Premier League-historien at lokaloppgjøret mellom Liverpool og Everton går på åpen TV-kanal i England.

Liverpool har 25 poengs luke til forfølgerne på toppen av tabellen. Tabelltoer Manchester City har samtidig én kamp tilgode.

