Liverpool kan få kjørt seg i desember

Merseyside-klubben står overfor et fullspekket program.

Liverpool leder Premier League etter åtte runder med full pott - 24 poeng. De røde har med andre ord fått en glimrende start på sesongen og drømmen om at klubben endelig skal løfte ligatrofeet før første gang siden 1990, lever for alvor.

Men det er selvsagt tidlig i sesongen og det gjenstår mange tøffe oppgjør. Torsdag ble juleprogrammet for Premier League klart. Slik det hele er lagt opp, ser det ut til at Liverpool har en meget, meget tøff desembermåned i vente.

Ni kamper



Liverpool skal nemlig spille kamper i ligaen, i Champions League og i VM for klubblag i denne perioden og fra 4. desember til 2. januar skal de røde spille hele ni kamper.

Slik er desember-programmet for Liverpool:

4. des: Everton (hjemme)

7. des: Bournemouth (borte)

10. des: RB Salzburg (borte)

14. des: Watford (hjemme)

18. des: Semifinale i VM for klubblag

22. des: Finale /bronsefinale i VM for klubblag

26. des: Leicester (borte)

29. des: Wolves (hjemme)

2. jan: Sheffield United (hjemme)

Selv om det ikke nødvendigvis er de tøffeste motstanderne Liverpool skal møte i denne perioden, er det liten tvil om at kampprogrammet blir tøft.

Manager Jürgen Klopp må nok regne med slitne bein inn i nyåret.

Sist sesong toppet Liverpool tabellen inn i det nye året, men flere uavgjortkamper mot blant andre Leicester, West Ham, Manchester United og Everton i januar, februar og mars, ga Manchester City muligheten til å smette forbi.

To på 48 timer



De lyseblå vant Premier League med ett fattig poeng sist sesong. Liverpool sanket utrolige 97 poeng fra 38 kamper, men City løftet pokalen med sine 98 poeng.

Etter åtte kamper denne sesongen, er Liverpool åtte poeng foran gullrivalen.

Det skal sies at også Manchester City står overfor et tøft program i desember og klubben må etter all sannsynlighet spille to kamper på 48 timer i julen.

Det er mellom møtet med Wolves 27. desember og Sheffield United 29. desember.

Slik sett kan det hevdes at Liverpool har en fordel i juleprogrammet. De røde har nemlig 68 timers hvile mellom møtet med Leicester og til de møter Wolves samme dag som City spiller sin kamp mot Sheffield United.

City møter også Everton 1. nyttårsdag, mens Liverpool først spiller dagen etter.

Det får ledelsen hos de regjerende Premier League-mesterne til å reagere:

- Vi er skuffet over at programmet er så tett i julen. Premier League-kamper er en stor fysisk belastning og det er ikke ideelt å spille to kamper i løpet av 48 timer. Det er ikke nok tid til at spillerne kan restituere skikkelig, heter det i en uttalelse fra City gjengitt av Daily Mail.

- Vi forstår selvsagt at TV-rettigheter er en viktig faktor bak dette, men vi må også sørge for å bevare helsen til spillerne, integriteten til ligaen og kvaliteten på produktet, heter det videre fra City.

Programmet 2. juledag (kilde: TV 2):



Klokken 13.30:

Tottenham - Brighton

Klokken 16.00;

Bournemouth - Arsenal

Aston Villa - Norwich

Chelsea - Southampton

Crystal Palace - West Ham

Everton - Burnley

Sheff Utd - Watford

Klokken 18.30:

Man Utd - Newcastle

Klokken 21.00:

Leicester - Liverpool

Klokken 20.45:

Wolves - Man City

Søndag klokken 17.30 er det duket for storkamp da Manchester United tar imot Liverpool på Old Trafford til ligakamp.