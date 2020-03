Liverpool kan miste Salah i fire (!) måneder neste sesong

Det er det hovedsakelig to grunner til: Afrikamesterskapet og utsettelsen av sommer-OL.

Afrikamesterskapet spilles i januar og februar, og etter all sannsynlighet vil Salah være kaptein for Egypt i mesterskapet.

Men nå som sommer-OL er flyttet, skal IOC, ifølge Daily Mail, ha blinket ut våren 2021 som et mulig perfekt tidspunkt å gjennomføre lekene på.

I fotballturneringen i OL er det i all hovedsak U23-spillere som får delta, men det er lov å ha med et visst antall overoverige spillere.

Mister flere spillere

Og Egypt skal være svært interessert i å ha med landets desidert beste fotballspiller i OL-troppen.

Om dette blir tilfellet vil Salah være utilgjengelig for Liverpool i lang tid, trolig fire måneder. Først med Afrikamesterskapet, så med OL.

- Salah er en av de beste spillerne i verden, og enhver trener ville invitert ham til laget sitt. Vår dør er åpen, har Egypts OL-sjef Shawky Gharib uttalt.

Klopp: - Katastrofe

Det er dramatisk for et titteljagende lag som allerede trolig må regne med at spillere som Sadio Mané (Senegal), Naby Keita (Guinea) og Joel Matip (Kamerun) trolig vil forsvinne til Afrikamesterskapet.

Liverpool-manager Jürgen Klopp har tidligere vært krystallklar på hva han mener om saken.

- Jeg kunne ikke hatt mer respekt for Afrikamesterskapet, og jeg liker turneringen. Men det er et åpenbart problem at du spiller en turnering midt i sesongen. At Afrikamesterskapet går tilbake til å starte i januar, det er en katastrofe for oss, har Klopp tidligere uttalt til Daily Mail.

- Hjelper dem ikke

Liverpool-sjefen mener avgjørelsen om å flytte mesterskapet tilbake til januar og februar vil ha påvirkning for engelske klubbers vilje til å signere afrikanske spillere.

- Det hjelper dem ikke. Vi kommer jo ikke til å selge Sadio, Mo eller Naby bare fordi de har en turnering i januar og februar, selvsagt ikke, men det blir med i vurderingen når man kikker på afrikanske spillere at man må klare seg uten dem i flere uker om man signerer dem, sa Klopp.

Liverpool topper for tiden tabellen i Premier League, 25 poeng foran Manchester City. De røde trenger kun to seirer for å sikre seg tittelen. Ennå er det usikkert hvordan sesongen blir fullført.

