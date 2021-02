Liverpool-keeper Alisson Becker fikk onsdag den tunge beskjeden om at hans far har omkommet under en svømmetur hjemme i Brasil.

Faren, José Agostinho Becker, druknet onsdag nær sitt feriehus sør i Brasil. Han ble 57 år gammel. Det er ukjent hva som var årsaken til drukningen, men politiet mener at det ikke har skjedd noe mistenkelig. Beckers tidligere klubb i Brasil, Internacional, la ut nyheten om dødsfallet på sin Twitter-konto. – Det er med stor sorg at vi har mottatt nyheten om José Agostinho Beckers død, faren til våre tidligere målvakter Alisson og Muriel, skriver klubben. (©NTB)

